El Andorra C.F. desfila en San Mamés: Los benjamines e infantiles brillan en el torneo del Athletic Club

Los equipos benjamín e infantil del Andorra Club de Fútbol vivieron este fin de semana una experiencia difícil de olvidar con su participación en la AC Cup 2026, un torneo de fútbol base organizado por el Athletic Club que combina competición, convivencia y la oportunidad de conocer uno de los escenario más emblemáticos del fútbol español: San Mamés.

El momento más especial para la expedición andorrana llegó durante la ceremonia inaugural celebrada en San Mamés. Los jóvenes futbolistas tuvieron la oportunidad de desfilar sobre el césped del estadio del Athletic Club junto al resto de equipos participantes en un acto que reunió deporte y espectáculo. La presentación contó con actuaciones musicales, sesiones de DJ y exhibiciones de baile, convirtiendo la inauguración en una auténtica fiesta para los cientos de jugadores llegados desde diferentes puntos del país.

La participación en la AC Cup permitió además a los jugadores disfrutar de varios días de convivencia en Bizkaia y conocer de cerca instalaciones de referencia como Lezama, la ciudad deportiva del Athletic Club, donde se han formado algunos de los grandes talentos del fútbol español como Nico Williams u Oihan Sancet.

Invictos y eliminados pese a la gran imagen

En el apartado deportivo, ambos conjuntos del Andorra Club de Fútbol ofrecieron una notable imagen. El equipo infantil, bajo las órdenes de Ana Balaguer y Carlos Omedes, completó una brillante fase de grupos con victorias frente al Club Deportivo Narón (7-0), Marazuela Las Rozas (4-0) y Club Deportivo El Parque (2-0), logrando el pleno de triunfos con 13 goles a favor y sin recibir un solo tanto en contra.

Sin embargo, el recorrido del conjunto infantil finalizó en dieciseisavos de final ante la Peña Athletic Santurtzi. Después de un empate sin goles, todo tuvo que resolverse en la tanda de penaltis con desenlace desfavorable para los andorranos. “El equipo compitió con orgullo y representó el club de forma ejemplar”, apunta Óscar Monzón, entrenador del benjamín que estuvo presente en Bilbao.

Por su parte, el conjunto benjamín, con un cuerpo técnico formado por Óscar Monzón, Guillermo Alquézar, Sandra Colas y José Gracia, también firmó una excelente fase de grupos al imponerse al Loiola Indautxu (2-0), la Unión Deportiva La Poveda (2-1) y el Lauaxeta Ikastola (9-1).

Los andorranos pasaron a la siguiente ronda como primeros clasificados, invictos con 13 goles a favor y solo 2 en contra. No obstante, tuvo la misma suerte que sus compañeros de la categoría infantil y cayeron frente a la Academy 380 ‘B’ por 0 a 2. “Los jugadores destacaron por su personalidad, capacidad asociativa y compromiso competitivo”, señala el técnico del benjamín.

Más allá de los resultados, el viaje dejó una experiencia enriquecedora para los jugadores, técnicos y acompañantes del Andorra Club de Fútbol. “Nos volvemos de Bilbao orgullosos porque los resultados fueron buenos, pero sobre todo porque nuestros jugadores disfrutaron, aprendieron y demostraron los valores que queremos transmitir desde nuestro club. Ese es el verdadero éxito del torneo”, valora Monzón.

La oportunidad de poder formar parte de un torneo organizado por una entidad histórica como el Athletic Club y desfilar en un escenario tan emblemático como San Mamés supone un recuerdo imborrable para unos jóvenes futbolistas del Andorra CF que regresan a casa con la mochila cargada de vivencias y aprendizaje.