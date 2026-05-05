El plan económico financiero de Alcañiz sale adelante con críticas de la oposición por «falta de planificación»

El Ayuntamiento de Alcañiz dio luz verde este lunes al plan económico-financiero 2026-2027, una medida obligatoria tras no cumplir con los criterios de estabilidad presupuestaria ni con la regla de gasto en la liquidación del ejercicio 2025. El documento fue aprobado con el respaldo de 10 concejales, frente al rechazo de PSOE e IU, que sumaron 7 votos en contra, y la abstención del edil no adscrito Joaquín Egea.

Desde el equipo de gobierno se justificó la situación por el desajuste entre la ejecución de importantes proyectos, la llegada de subvenciones y la contabilización de ingresos en distintos ejercicios. Por su parte, el PSOE criticó la gestión municipal, denunciando una «falta de planificación» y alertando de que las consecuencias recaerán en la ciudadanía. El plan contempla, entre otras medidas, un incremento de tarifas como el de la Escuela de Música, que subirá 5 euros, así como la actualización de varios precios públicos en instalaciones deportivas, con los que se prevé recaudar algo más de 52.000 euros adicionales.

La concejal de Hacienda, Anabel Fernández, explicó que este documento responde a una suma de factores, entre ellos el desfase temporal entre la ejecución de obras relevantes y la percepción de las ayudas que las financian. Detalló que algunas actuaciones comenzaron en 2024 y recibieron entonces la subvención, pero su desarrollo se extendió a 2025, lo que ha afectado al cierre presupuestario.

Fernández también apuntó al aumento del gasto en personal derivado de la Relación de Puestos de Trabajo, que supondrá cerca de 800.000 euros en el presupuesto de 2026, así como a los sobrecostes en proyectos como la Lonja, cuyo modificado rondará el millón de euros. En este sentido, avanzó que finalmente se descarta recurrir al préstamo inicialmente previsto y se opta por paralizar nuevas inversiones hasta finalizar las ya iniciadas.

En contraposición, los ediles del PSOE defendieron que el motivo está en una falta de planificación real del presupuesto general y en un gasto excesivo del remanente —que desde el inicio de la legislatura ha pasado de más de 4 millones de euros a unos 270.000 euros—. Como ya habían hecho por la mañana en una rueda de prensa previa al pleno, aseguraron que las medidas son «poco creíbles».

En este sentido, Javier Baigorri reclamó que las únicas aportaciones que suben son las participaciones que llegan desde el Gobierno de España, mientras que la financiación que depende del Gobierno de Aragón «lleva años congelada por Azcón». Una postura muy parecida mostró la edil de IU, María Milian, quien también cuestionó las medidas planteadas y defendió que la solución podría estar por renunciar a servicios que están externalizados en lugar de repercutir la subida a las familias.

Igualmente, Joaquín Egea respondió que no compartía las medidas por las que se había decantado el equipo de gobierno y aseguró «no entender» por qué se había rechazado una subida del IBI que hubiera repercutido en más de 300.000 euros a las arcas públicas.

Por su parte, PAR y Vox, como compañeros del equipo de Gobierno, aseguraron mostrarse a favor de las medidas planteadas y defendieron que el desajuste es una cuestión puntual que se resolverá «pronto». Además, se mostraron dispuestos a «ajustarse el cinturón», prometiendo que «los servicios esenciales para la ciudad están más que asegurados».

Un alcalde para nombrar el vial del nuevo hospital

El segundo gran debate llegó con la propuesta de que el vial de acceso al nuevo Hospital de Alcañiz lleve el nombre del histórico alcalde José María Pascual Fernández-Layos. La propuesta, que surgió a iniciativa de los populares, tampoco llegó a contentar a todos los ediles.

El concejal de Cultura, Javier Climent, alegó la importancia que el edil tuvo para los primeros años de la democracia en la capital bajoaragonesa. De él elogió su capacidad para alcanzar consensos y su buena predisposición a trabajar por la ciudad.

En el caso de la oposición, la propuesta no convenció por tratarse, según IU, de una figura ligada a los últimos años del franquismo. En el caso del PSOE, Ignacio Urquizu afeó al equipo de Gobierno estar haciendo un uso partidista de una figura histórica. En el caso de Egea, como concejal independiente, aseguró que la propuesta se ha retrasado hasta después de las elecciones para evitar polémicas «que pudieran dañar la imagen».

Los tres grupos coincidieron en reclamar una nomenclatura sin connotaciones y conservar el nombre de Val de Zafán, que ya daba nombre al antiguo camino del que nació la avenida actual.

En el caso de los compañeros de equipo de Gobierno, Ramiro Domínguez alegó desde el PAR su respeto y admiración por la figura de Pascual Fernández-Layos. Por su parte, Carlos Andreu (VOX) alegó que, si bien coincidía en la opción de mantener el nombre de Val de Zafán, apoyó la moción por lealtad al equipo de Gobierno. La propuesta salió adelante con los votos de PP, PAR, VOX y Joaquín Egea y los votos en contra del resto de formaciones.

Ángela Lara, la nueva concejal del PSOE

Antes del intenso intercambio de ideas que protagonizó el pleno municipal, la sesión dio una formal bienvenida a Ángela Lara como nueva concejal del grupo socialista. Lara ocupa el cargo que dejó vacante en la anterior sesión Jorge Abril, quien abandonó el consistorio tras 7 años de dedicación para asumir la gerencia del Consorcio de los Íberos de Aragón.

Lara prometió el cargo y recibió el pack completo de edil: la banda roja y amarilla en referencia a la bandera de la comunidad autónoma y el pin con el escudo de la ciudad. Tuvo la posibilidad de dedicar unas palabras al público y agradeció el recibimiento y se comprometió a aportar su grano de arena para mejorar la ciudad.

Momento de la toma de posesión de la nueva concejal. / M.M.R.

Otros puntos de debate

Entre los 18 puntos que incluía el orden del día del pleno de Alcañiz, también se aprobó la nueva normativa de convivencia cívica, con la que se establecen las necesidades mínimas para garantizar buenos comportamientos en los espacios públicos y compartidos de la ciudad. Se recogen cuestiones como las pintadas, actos contra el medio ambiente o verter escombros en la naturaleza, entre otros.

El punto salió adelante con el apoyo de todos los partidos excepto Izquierda Unida, que se abstuvo al mostrarse disconforme con la redacción de algunos puntos relativos a la mendicidad.

Por unanimidad se aprobaron los precios públicos para la zona azul de Alcañiz. Se mantienen las tasas para la nueva concesión para que no haya cambios de impacto para los usuarios. Este es el último paso para poder sacar a licitación el contrato y mejorar el servicio lo antes posible.