El PP de Alcañiz se une ahora a la repulsa por la agresión sexual a una menor de Alcorisa

El Partido Popular de Alcañiz se ha unido este domingo a la condena a la agresión sexual a una menor de 14 años de Alcorisa dos días después del comunicado oficial del resto de grupos políticos del Ayuntamiento alcañizano. Los populares alcañizanos condenan ahora de forma «firme y tajante» el suceso y muestran su voluntad de «trabajar conjuntamente con el resto de formaciones políticas e instituciones para acabar con una lacra social como es el abuso y violencia contra la mujer, que no tiene ninguna justificación en nuestra sociedad y ante la que siempre mostraremos nuestro rechazo más enérgico». En un comunicado hecho público este domingo el grupo popular también traslada su «fe en la justicia para que sea la encargada de dirimir estos hechos, con la confianza de que los causantes de actos tan deleznables verán castigadas sus conductas de acuerdo a la Ley».

El portavoz del PP alcañizano, Miguel Ángel Estevan, reitera que su grupo condena la agresión sexual pero que el viernes, cuando desde la concejalía de Igualdad se planteó a los partidos redactar el comunicado de repulsa, la postura de su grupo fue la de esperar al lunes para tener más información y que así lo había hablado también con el portavoz del PSOE, Javier Baigorri, que estaba de acuerdo en posponer la decisión. «Confiaba en ellos y en que el lunes se tomaría una decisión», afirma Estevan.

Por su parte, la concejal de Igualdad, María Milián, mantiene que el mismo viernes le informó a Estevan que esa tarde se iba a publicar el comunicado de repulsa porque no se podía posponer al lunes por la gravedad de los hechos y que si ellos no lo suscribían se remitiría a nombre de los grupos que lo firmaban y no como Ayuntamiento al no estar todos de acuerdo. Además, la responsable de la gestión del comunicado recuerda que el viernes ya estaba confirmado que el juez había ordenado el ingreso en prisión del detenido y que al margen del esclarecimiento de los hechos, mantener relaciones sexuales con un menor de 16 años está tipificado en el Código Penal como una agresión sexual y tiene una pena de prisión de dos a seis años.