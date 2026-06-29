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29 JUN 2026|

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El Pre Élite Team triunfa en el Meeting de Lleida con dos marcas personales

Los corredores Hamza el Amrauy y Raúl García consiguieron el doblete en la final B de 800

Hamza El Amrauy y Raúl García tras conseguir el doblete en el Meeting de Lleida / Cedida
Hamza El Amrauy y Raúl García tras conseguir el doblete en el Meeting de Lleida / Cedida

David Boj29 06 2026

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Alcañiz

AtletismoDeporte

Los atletas del Pre Élite Team, Hamza El Amrauy y Raúl García, lograron el pasado jueves batir sus marcas personales y alzarse con un doblete en la final B de la prueba de 800 metros en el Meeting de Lleida. Los corredores alcañizanos participaron en la competición nacional con los mejores atletas del país.

La carrera se decidió en unos metros finales en los que ambos atletas del Pre Élite Team llegaron emparejados. Finalmente la victoria cayó del lado de El Amrauy con una marca personal de 2:01.71. A tan solo nueve centésimas se quedó García también con récord personal y un tiempo de 2:01.80. Su entrenador, Marc Martínez, explica que “ambos corredores acabaron con muy buenas sensaciones y con muchas ganas de comenzar la siguiente temporada”.

Con estos resultados ambos atletas sub-18 del Pre Élite Team ponen el broche de oro a una gran campaña. La actividad para ellos finaliza hasta septiembre cuando se volverán a reanudar las competiciones de esta categoría.

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