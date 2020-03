El sector turístico del Matarraña se paraliza y da el mes por perdido

Las medidas por la crisis global del coronavirus llegan también a las zonas turísticas del territorio. El sector turístico matarrañense, uno de los más importantes de todo Aragón, da ya el mes por perdido y en la práctica totalidad de los hoteles se ha tomado la medida de clausurar las instalaciones de forma voluntaria. Hoteles, masías de turismo rural y restaurantes de todo el Matarraña han echado el cierre y son muchos los empresarios que opinan ya que debería de decretarse el cierre obligatorio por parte de las instituciones. «Pensamos que es contradictorio que estemos cerrando muchos de forma voluntaria pero desde las instituciones no se haya tomado ninguna medida aún», explicaron desde Hotel El Salt, uno de los establecimientos que ha decidido echar el cierre de forma voluntaria.

Espacios naturales como La Pesquera y el Parrizal permanecen desde ayer clausurados para evitar, de este modo, la llegada de turistas al territorio. «Hemos decidido cerrar nuestros espacios porque pese a ser una localidad muy turística y a recibir siempre a los turistas con los brazos abiertos, ahora pensamos que no debe de venir nadie para evitar la propagación del virus», manifestó Juan Enrique Celma, alcalde de Beceite. Buena parte de los empresarios consultados dan el mes por perdido y temen grandes pérdidas económicas si en Semana Santa no se ha logrado contenter la pandemia. «Va a ser un desastre. Desde hace días hemos recibido, lógicamente, un sinfín de anulaciones y lo cierto es que incluso hasta por la carretera se ve muy poco tráfico», explicó César Lombarte, de Posada Guadalupe de Monroyo. Todo ello mientras buena parte de los alcaldes del Matarraña han hecho públicos sendos comunicados en los que ruegan a los visitantes y especialmente a sus segundos residentes, que no se trasladen a sus localidades ni las visiten para evitar así un hipotético propagamiento de la enfermedad.

El Ayuntamiento de Beceite decide cerrar sus espacios naturales para evitar la llegada de turistas.

Todo ello con el objetivo de controlar esta pandemia y evitar así que pueda llegar algún foco de contagio, especialmente desde las grandes ciudades donde más casos se están registrando. Calaceite es uno de los municipios que ha emitido un bando para pedir que se cumplan esta medidas. «Pensamos que no se debe utilizar el pueblo como refugio. Aquí no hemos tenido por el momento ningún caso y nos da miedo además colapsar nuestro sistema sanitario. No tenemos las mismas prestaciones que en una ciudad», explicó Carlota Núñez, alcaldesa de Calaceite.

Muchos establecimientos y la mayoría de los hoteles han decidido cerrar.

La práctica totalidad de los consistorios han pedido, de igual modo, que los turistas escojan otras fechas en función de la evolución que pueda tener el curso de esta pandemia. En Valderrobres el Ayuntamiento decidió ayer clausurar todos los parques y jardines. En Cretas, en previsión de que la alerta se extienda durante más de dos semanas, ayer se decidió suspender la Feria del Vino y Mercado Medieval. «Pedimos a los turistas que no vengan al Matarraña. Estamos viviendo una situación excepcional y pedimos responsabilidad», explicó Fernando Camps, alcalde de Cretas. Todo ello, cabe recordar, mientras hoy entra en vigor el estado de alarma decretado por el gobierno.