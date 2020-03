Bando de la España Vaciada por el coronavirus: ‘Les queremos enormemente pero no vengan a pasar la cuarentena’

El medio rural ha alzado la voz en redes sociales y a la etiqueta #yomequedoencasa se suma #yomequedoenlacapital. Se trata de una forma de llamar la atención y crear conciencia acerca de que la cuarentena #nosonvacaciones. Incluso desde varios Ayuntamientos han emitido bandos específicos para aquellas personas que piensan en volver al pueblo a pasar estos días.

‘Rogamos a todas las personas de la localidad, vecinos, amigos y familiares a los que queremos enormemente, que estudian o trabajan fuera del pueblo o su entorno más próximo, les rogamos encarecidamente que NO VENGAN hasta que la situación mejore, que no viajen, SE QUEDEN EN EL LUGAR QUE RESIDEN. Por consideración y responsabilidad con nuestros mayores que son el colectivo de alto riesgo de contagio. Hay que evitar los viajes que no sean estrictamente necesarios. Es una situación de emergencia de salud pública, y todos debemos ser responsables y solidarios con los demás. Apelando a la responsabilidad y comprensión de todos. La corporación municipal’.

Este es el texto emitido a modo de bando municipal en localidades como Cantavieja, La Cerollera, Tronchón o Estercuel, entre otros.

Bando contra el coronavirus del Ayuntamiento de Estercuel.

El Ayuntamiento de Cantavieja pide a los vecinos que están fuera que no vayan para evitar la expansión del coronavirus.

Vecinos de La Cerollera piden responsabilidad para frenar el contagio del coronavirus a través de Facebook.