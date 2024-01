Empresas y sindicatos urgen al Gobierno central celeridad para la creación de empleo en Andorra

Endesa, patronal y sindicatos reclaman a las administraciones mayor celeridad para crear empleo en Andorra. El desmantelamiento de la Central Térmica ya está al 95% y, aunque avanzan, siguen sin materializarse en la cuenca minera turolense tanto los proyectos de renovables del nudo Mudéjar como el plan socioeconómico que le acompaña y que es el que diversificará y creará más empleo. Más allá de los trabajos en la Central, que el viernes despidió a su último gran hito en pie con la voladura de la tercera caldera, la única que quedaba en pie; el único proyecto empresarial que ha generado puestos de trabajo es una iniciativa privada que se gestó en la anterior legislatura. La planta de JV20 Forest ya ha creado seis empleos y prevé llegar a los 33 este año con la fabricación de madera tecnológica contralaminada.

Los 14 proyectos de renovables que construirá Endesa con los 1.800 MW que obtuvo en el concurso público del nudo Mudéjar lanzando por el Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico (Miteco) no verán la luz hasta, «al menos, el verano de 2025». Se presentaron a mediados del año pasado en el Miteco y la eléctrica espera que se admitan a trámite en las próximas semanas y en febrero se sometan a información pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Desde UGT, el secretario general de Teruel, Alejo Galve, También reclama más celeridad a todos los implicados porque percibe que la reindustrialización de Andorra avanza «muy lenta» y, cuando termine el desmantelamiento la situación en la localidad puede ser «muy crítica» porque no hay empleo alternativo ligado a la reconversión. «La gente se buscará la vida en otro lugar si cuando termine no hay más trabajo, se puede aguantar unos meses pero no mucho tiempo», alerta Galve, quien destaca que los únicos empleos que se han creado son los de JV20Forest, empresa que llegó en la anterior legislatura en la que el responsable provincial de UGT formaba parte del gobierno socialista de Andorra.

Respecto a la patronal, el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles, reconoce que los tiempos del cierre y desmantelamiento de la Térmica y la creación de nuevos empleos «no han ido acompasados». No obstante, el andorrano ve el futuro con «esperanza y optimismo» tanto por los proyecto del nudo Mudéjar y su plan de acompañamiento como por la iniciativa privada que ya ha llegado (JV20Forest).

Desde el Gobierno de Aragón, su vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, asegura que el Ejecutivo autonómico trabaja por atraer a empresas y aprovechar las posibilidades de la comarca pero «siempre ofreciendo realidades y verdades, no falsas esperanzas que han recibido en muchas ocasiones sus habitantes durante el pasado». «Lo que se ha vivido en Andorra-Sierra de Arcos no es una transición justa, sino todo lo contrario. Por criterios políticos e ideológicos, la vicepresidenta Teresa Ribera quiso cerrar la Central sin que hubiera una alternativa de empleo para todas esas familias que dependían directa e indirectamente de la labor que desarrollaba la instalación. En lugar de trabajar en ir generando nuevas industrias que ofertaran esos puestos de trabajo que se perdieron, acabaron con el carbón de manera rápida y poco meditada», afirma Vaquero.

Endesa pide implicación al Gobierno

El director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, volvió a solicitar el viernes una «implicación, si cabe, todavía mayor» en los procesos de tramitación por parte de la administración pública para que todo pueda convertirse en una realidad cuanto antes. Reconoce «que el proceso se ha retrasado»: «El concurso, los proyectos… a todos nos hubiera gustado que todo hubiese sido antes, pero los plazos son los que son. Estamos trabajando para adelantar aquellas medidas del plan de acompañamiento que sean posibles», añadió.

«No podemos quejarnos de la colaboración del Instituto de la Transición Justa y el Gobierno de Aragón. Pero aprovecho para pedir esa implicación para una rápida tramitación de este proyecto y que los trabajos puedan comenzar en la mayor brevedad. Pero la realidad es que ahora mismo firmaría para que en verano de 2025 pudiéramos estar trabajando en esos 14 proyectos», detalló.

El director general de Endesa destacó el avance que han acometido en diferentes iniciativas del plan de acompañamiento socioeconómico, aunque sin dejar de incidir en que «el grueso de los proyectos, en cuanto a inversión y empleo, vienen con el proyecto energético». Se está trabajando para que estos últimos puedan cumplir plazos. «Llevamos más de 4 años trabajando en estos proyectos. Casi todos los acuerdos con los propietarios están firmados», añadió Montaner.

Uno de ellos es el proyecto ligado al hidrógeno verde, cuyo anteproyecto se presentará para su tramitación en el Gobierno de Aragón en las próximas semanas. «Lo entregaremos junto el proyecto para reutilización de módulos solares en La Puebla de Híjar», afirmó.

Para 2024, Endesa prevé crear «por lo menos unas decenas de empleos» ligadas al plan de acompañamiento, aunque no será hasta por lo menos el segundo semestre de 2025 cuando este empleo se materialice al 100%. «El futuro va a ser soleado, pero vamos a tener que esperar un poco. Mientras tanto seguiremos trabajando con el proyecto del parque de carbones, Más de Perlé, y el resto de iniciativas del plan de acompañamiento», sentenció.

Los últimos avances de la compañía en el terreno son dos proyectos independientes del nudo. A la puesta en marcha de la primera planta fotovoltaica en el entorno de la Térmica, Sedeis V, en funcionamiento desde finales de 2023, se le unirá «en las próximas semanas» el emplazamiento del su segunda planta fotovoltaica (Mudéjar, con 66 MW) ubicado en el parque de carbones.