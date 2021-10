Enrique Cebrián y Sebas Puente inauguran ‘Alcañiz lee’

La tercera edición de ‘Alcañiz Lee’, impulsada por el Ayuntamiento, ya está en marcha. Los primeros autores en inaugurar esta cita han sido Enrique Cebrián y Sabas Puente, ambos han presentado sus últimos libros de poesías.

Enrique Cebrián con ‘Familia numerosa’, ha tratado de eliminar esa imagen que muchos lectores tienen sobre la poesía como «algo difícil». Por ello en la obra Cebrián ha querido escribir sobre la vida cotidiana.

El libro se compone de 20 poemas, escritos a lo largo de muchos años, «trato de reflexionar sobre la idea de la poesía como conocimiento, volviendo a episodios de mi vida presentes o pasados para tratar de entenderlos». A lo largo de esa veintena de poemas el escritor viaja a su ciudad, Zaragoza, y nombra a otros autores que también han escrito sobre ella como David Giménez o Emilio Gastón. «Es un libro muy personal, en el que aparecen personas reales», ha declarado.

Sebas Puente, poeta y músico de la banda Tachenko, ha presentado ‘Tren de vida’, un libro «sencillo y humilde», compuesto por poemas cortos sobre reflexiones que comenzó hace años, pero que durante el confinamiento les pudo dar la forma definitiva. «Recapacito sobre mi yo poético, el viaje que he hecho como autor, al principio trataba de hacer poesía que impresionara a los demás, pero ahora huyo de esos años». El título del libro también hace alusión a «cuando vives por encima de tus posibilidades y no te arrepiente de nada pero ya no puedes seguir ese ritmo», ha aseguro Puente.

La próxima cita de este programa es el jueves 14 de octubre a las 19.30. Ignacio Urquizu presentará ‘Otra política es posible’.