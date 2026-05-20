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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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20 MAY 2026|

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Los entresijos de Hollywood se revelan en Calanda de la mano de José Ignacio Cuenca

Cuenca ofrecerá este viernes a las 19.00 una charla en el Centro Buñuel Calanda, que acercará más de dos décadas de trabajo para los principales estudios de cine

La charla será este viernes 22 de mayo./ L.C.
La charla será este viernes 22 de mayo./ L.C.

La COMARCA20 05 2026

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Calanda

Cultura y Ocio

Los entresijos de la industria del cine y, más en concreto, de Hollywood llegarán a Calanda de la mano de José Ignacio Cuenca, figura reconocida dentro del sector como escritor, periodista, crítico de cine o guionista de documentales como 'Spanish Hollywood' (2010). La cita será en el Centro Buñuel Calanda el próximo viernes 22 de mayo a las 19.00.

Bajo el nombre “Mis experiencias en Hollywood”, la charla servirá para acercar vivencias, anécdotas y experiencias profesionales acumuladas a lo largo de más de dos décadas de trabajo para los principales estudios de Hollywood, junto a algunos de los directores y estrellas más importantes del celuloide.

La cita supone también el inicio de un proyecto de especial relevancia para el municipio, impulsado por el propio José Ignacio Cuenca junto al Centro Buñuel Calanda, con el objetivo de seguir dotando al CBC de contenidos culturales de gran valor y proyección.

En Calanda, localidad emblemática por ser la cuna de Luis Buñuel -uno de los cineastas españoles más universales y primer director español en obtener un Óscar, esta iniciativa refuerza el compromiso municipal con la cultura y el cine como seña de identidad, tal y como ha subrayado el alcalde, Alberto Herrero. “Es una gran satisfacción poder contar con una persona de tanto prestigio y trayectoria dentro del mundo del cine. Queremos que el Centro Buñuel Calanda siga siendo un referente cultural y un espacio donde vecinos y visitantes puedan disfrutar de contenidos de gran calidad”, ha añadido.

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