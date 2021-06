«Gargallo tiene la ubicación perfecta y unos recursos patrimoniales que como asociación cultural debemos promocionar»

¿Cómo surgió esta idea de poner en valor la historia de la Tortuga de Gargallo?

Julia Mateo: Hace unos siete u ocho años, en una charla sobre Geología en Alcorisa se mencionó un fósil de Montoro de Mezquita. Me hizo gracia porque es el pueblo de mi padre y le pregunté al geólogo. Al decirle que yo era de Gargallo me habló de que aquí teníamos más. Yo pensaba que se refería a tantos que teníamos recopilados sin colocar y me dijo que no, que teníamos uno importante de una tortuga. No le dimos más importancia porque tampoco somos nada entendidos ninguno pero siempre estuvo en el pensamiento y cuando se abrió la subvención decidimos optar porque si nos daban ese dinero sí que podríamos investigar y tener recursos. Contactamos con la Fundación Teruel-Dinópolis que casualmente estaba trabajando con un grupo de expertos a nivel europeo en el caso de las tortugas. Al gerente de la Fundación, Luis Alcalá, le interesó nuestro proyecto y nos pusimos a trabajar juntos, presentamos la documentación para las ayudas, nos concedieron un dinero y aquí está todo esto que es fruto de ese trabajo y del esfuerzo.

Isidoro Almena: El proyecto lleva trabajado lleva un par de años pero con la pandemia no hemos podido promocionarlo más. Han sido muchas horas pensando en qué podíamos hacer y aquí está el resultado y todavía falta más pero la primera fase es una realidad.

(J.M.) Y estamos muy contentos. Es muy gratificante pensar que nosotros los del pueblo somos los primeros que creemos en este proyecto porque solamente se puede vender algo desde la ilusión y desde el creérselo. Este tipo de jornadas como la de hoy son importantes para difundir y tener ese sustento científico de quienes saben y como asociación tenemos mucho interés de que esto sea un punto más a visitar en el pueblo junto con la casa museo del Grupo Gargallo que es una preciosidad y hacer rutas senderistas dentro de la comarca. Nuestro interés es unir sinergias porque si entre todos conseguimos poner en valor estas pequeñas cosas, habremos hecho mucho. Tenemos mucha ilusión y también gente como Isidoro, que sin ser de aquí nos da todo su apoyo en todo como presidente y como ciudadano.