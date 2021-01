¿Cómo se fragua la idea de rodar sobre Vedel, un arquitecto del Renacimiento?

En una charla un día en Teruel me preguntan si conocía a Pierres Vedel que hizo la traída de aguas y que estaría bien hacer un documental sobre ello. Me gustó la idea pero descubrí al arquitecto, que era un hombre del Renacimiento, un tipo relevante… Tanto que si hubiera estado en otra comunidad más poblada seguro que hubiera tenido más relevancia pero al tratarse de Teruel no ha tenido tanta repercusión a la hora de estudios y reconocimientos.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención, el detonante?

Que sea un arquitecto del siglo XVI al que habían encargado retos importantes a resolver. Uno era la traída de aguas a Teruel que entonces tampoco lo hacía cualquier arquitecto o experto, y otro es la mina de Daroca que es para mí quizá su obra más emblemática. Vino Felipe II a la inauguración, atravesó la mina en un carruaje con sus dos hijas. La mina se hizo para salvar la calle principal de Daroca de las riadas que provocaba cualquier tormenta de verano. Agujereó una montaña por ambos lados para hacer un túnel por el que desviar el cauce con el trabajo de precisión, cálculos, pendientes, caudales y un largo etcétera que conllevaba. Al coincidir en el centro no habría ni un palmo de diferencia. Fue una de las cosas que me impresionaron y decidí contar la vida y obras del arquitecto y no sólo la traída de aguas a Teruel. Vino de Francia, pasó por Pamplona y estuvo en muchos sitios de Aragón donde dejó mucha obra. Desgraciadamente en el Bajo Aragón no se conoce nada de él pero no quiere decir que no haya.

Quizá que quede mucho por saber de su vida y obra sea lo más atractivo para tirar del hilo.

Claro. Para hacer este documental me he basado en las informaciones que me pasó, para mí un personaje fundamental en el documental, como es Manuel Martín, el director de Las Anejas. Él fue quien me descubrió a Vedel, de ahí conocí la tesis doctoral de Javier Ibáñez, uno de los profesores de la Universidad de Zaragoza experto en Renacimiento. La hizo sobre la arquitectura renacentista y le dedica un capítulo a Vedel. Es cierto que no se conoce mucho, no se conoce ni el lugar donde nació. Aunque al final del documental lanzamos una teoría porque hemos estado indagando en árboles genealógicos en Francia.

¿Qué línea y estilo sigue el documental?

No hemos mezclado ficción. Hemos juntado a cuatro expertos que hacen el recorrido del agua y van hablando sobre Vedel, la traída y ese tipo de obras. Van contando y nos vamos marchando a algunos de los sitios donde estuvo y tiene alguna obra. Los cuatro expertos que más aparecen son Manuel Martín; Javier Ibáñez; Carlos Blázquez, que es experto en el Renacimiento y lo que tiene que ver con ingeniería hidráulica; y José Ángel Gil, arquitecto y que en aquel momento ya había restaurado parte de la muralla de Teruel y conocía un poco y me interesaba la opinión de un arquitecto como tal. Hay más gente que aparece, algunos como Pascal Julien que vinieron desde Francia. Todos han estado contándonos sus puntos de vista y nos dan a conocer mucho mejor a este personaje. He contado con muchos colaboradores sin los que no hubiera podido hacerlo -Paco Simón, que es el autor del cartel, o Salvador Berlanga que pone la voz narradora, entre otros-.

El documental es una parte de un proyecto que va más allá. ¿Qué papel juega la página web?

La dinámica del proyecto parte del documental y va hacia los datos que lo han originado. Recorrer el camino a la inversa porque, a pesar de ser un largometraje, contamos mucho pero queda mucho por contar y eso justifica muy claramente crear una web en la que una persona que vea el documental y quiera saber más, tenga toda la información. Para esto tenemos un convenio de colaboración con Universidad San Jorge y Universidad de Zaragoza -pendiente de firma por la pandemia-. Creo que es un proyecto ambicioso que prácticamente está acabado.

El día 26 se vio un adelanto en el Cine Maravillas de Teruel junto con el tráiler del documental sobre Elvira de Hidalgo. La DPT a través del Instituto de Estudios Turolenses (IET) anunció una línea de apoyo al audiovisual. ¿Es buen momento?

El día de la presentación del documental fue un buen día pero el momento es complicado tal y como están las cosas con la pandemia. En mi caso, la idea era haber estrenado a mitad de 2020 y era imposible porque, aparte no tenía sentido que un documental como este se estrenara y que no llegara a nadie porque donde más se iba a ver era en cines o en festivales y, o se ha reducido aforo o se han suspendido o se ha retransmitido por streaming… Llevo cuatro años con esto y no me parecía justo para todo el esfuerzo que conlleva sacar un trabajo como este adelante que su difusión fuera sólo esa. La Cultura no recibe los apoyos que debería recibir y tiene muchísimo potencial económico y no sólo en Turismo. Pero a pesar de todo esto, cabezones como Vicky Calavia (‘Elvira de Hidalgo. Calante, divinità’) y yo estamos empeñados en querer seguir contando historias y en este sentido podemos decir que estamos de enhorabuena porque se están acabando dos buenos proyectos pero por otro lado, debemos ser conscientes de que es un esfuerzo titánico en muchas ocasiones que incluye mucho esfuerzo y jugarse dinero y, una cosa ya no es ganar, sino tener posibilidad de perder. A mí me ha pasado, estuve en ese momento. No obstante, creo que es buen momento para que una institución como DPT haya decidido crear una línea de ayudas al cine en el presupuesto y reconozco y agradezco el apoyo del IET que es quien va a mover estas ayudas. Aunque no nos va a salvar, veo un buen gesto.

Está habiendo rodajes en la provincia como en Motorland o el Aeropuerto de Teruel. En ese sentido, ¿es buen momento?