Javier Matallanas: «La vida es cómo es y hay que buscar alicientes»

Carlos Matallanas, exfutbolista y periodista, encomendó a su hermano Javier contar su historia cuando le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Le pidió que contara su caso y que contribuyera a impulsar la investigación para que se encuentre un remedio que, de momento, no existe. Es lo que lleva haciendo años y lo que hizo en Motorland Aragón con la charla ‘Mi batalla contra la ELA. Periodismo y solidaridad’ tras la charla de los periodistas del motor . Como director de As Televisión, Javier Matallanas, también habló de deporte, modelos de negocio a los que se enfrenta el periodismo. Todo, una vez trasladó el mensaje de Carlos.

El oyente se queda impresionado con la charla, ¿siempre es así?

Es que la ELA es una enfermedad muy dura. Aunque te crees que todo el mundo sabe lo que es después del cubo de agua helada de 2014, la gente realmente está en sus cosas y es una sentencia de muerte porque no existe una cura, un tratamiento. La idea es vincular al periodismo la experiencia de mi hermano, sobre cómo el blog sirve para hacer proselitismo y fomentar la solidaridad y la empatía, una palabra que me encanta y que he aprendido en estos años. Es complicado pero es que es la vida así y hay que buscar un aliciente dentro del drama. La vida es una película de Ken Loach pero intentamos que sea una comedia.

¿Qué opina Carlos de cómo lo haces? ¿Vas por buen camino en su encomienda?

Sí, sabe que lo voy a hacer porque soy muy pesado (ríe).

Has hablado de la responsabilidad social que tiene el periodismo en general y también el deportivo.

El periodismo es responsabilidad social porque tiene que contar historias humanas y mejorar el mundo al contarlas. Es decir, denunciar lo que está mal para que se corrija. Buscar el bien común.

A veces se pone en entredicho precisamente que algunos deportistas, futbolistas especialmente, no den buen ejemplo con sus muestras de opulencia y modos de vida. ¿Qué crees?

¿Qué pasaba con la Selección Española de fútbol campeona de Europa y del Mundo? Que la mayoría de esos futbolistas representaban esos valores de la cultura del esfuerzo, de gente normal como Torres, Iniesta, Xavi Hernández, Casillas, Puyol… Pero nadie les enseña a reaccionar ante la fama. Estoy de acuerdo contigo en que no se debe ostentar porque no es bueno pero tampoco a ellos les enseñan a ser modelos sociales aunque lo sean. Quizá deberían recibir una formación integral, no sé cómo habría que hacerlo pero tampoco se les puede obligar a ser un modelo por más dinero que ganen.

Tu hermano Carlos, periodista y futbolista, se formó y jugó en las categorías bases. ¿Qué importante es el deporte desde abajo?

Mucho. Él jugaba en un Tercera División o, como dicen ellos, «un tercerola». Estuvo muchos años en Tercera con un sueldo digno que complementaba con el de El Confidencial. Siempre dice que el fútbol es lo que le ha dado la vida y lo explica en ‘El discurso ejemplar de un futbolista contra la ELA’ que se puede encontrar en el Youtube de Carlos Matallanas donde hay muchas cosas que entusiasman. Cuenta que él ha asumido esto que le ha pasado por el fútbol porque en un campo de fútbol no te puedes esconder, no hay árboles, y tienes que dar la cara y hacer jugar al equipo.

Siguiendo la encomienda de Carlos vas a dónde te llaman y cuando tienes tiempo. ¿Habías estado en Alcañiz o en la zona?

Siempre intento estar donde me llaman. En Alcañiz es la primera vez y me está gustando mucho. Conocía Teruel porque estuve en Dinópolis con el niño y también Albarracín. Ahora, gracias a Ana I – en referencia a Ana I. Gracia, periodista andorrana- me invitaron y me ha gustado mucho. Cenamos en la plaza del Ayuntamiento y es preciosa además de todo lo que ha dado Motorland a la comarca me parece espectacular.

¿Cómo se vio desde una redacción de deportes en Madrid la llegada de Motorland Aragón?