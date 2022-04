Lara Dibildos: «He crecido viendo rodajes y romper la Hora en Calanda me emociona porque Buñuel está unido a mi familia»

¿Cómo se siente después de romper la Hora?

Absolutamente emocionada. Me lo habían contado diferentes personas, tenía diferentes versiones de lo que iba a vivir y no sirve para nada. Esto es sentirlo en el corazón, de verdad. Ha sido increíble.

Se le ha visto emocionada, lanzando un beso…

Se habla mucho del estruendo, pero es cierto que el silencio previo es para reseñar.

No sé qué impresiona más o si es la mezcla de las dos cosas, pero de verdad, que ha sido único. Esto hay que vivirlo, hay que venir, uno no se puede morir sin vivirlo.

Ha aguantado dando a la maza...

Lo que he podido, gracias a Conchita porque el alcalde de Zaragoza y yo no teníamos mucho ritmo (Ríe). Lo hemos intentado y al final creo que por lo menos nos ha quedado digno.

A todo el momento se suma que está en tierra de cine, siendo actriz y viniendo de la familia que viene. ¿Cómo fue crecer en esa casa?

Yo he crecido con el cine. De hecho, cuando era pequeña mis amigas el fin de semana se iban al zoo o al parque de atracciones y yo me los pasaba con un bocadillo en la mano, sentada y calladita viendo rodar películas. Así fue mi infancia y bendito sea porque ha sido maravillosa. Luis Buñuel, además de un grandísimo cineasta, me toca el corazón porque era amigo de mis padres. Tenían muchas anécdotas y me ha emocionado también muchísimo. Mi madre también se dedicó al cine, yo al teatro y creo que no solamente he estado yo aquí sino que ha estado también mi padre de alguna manera y seguro, esto ya te lo digo yo, que mi madre también ha estado hoy.