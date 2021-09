Mireia Belmonte: «El reconocimiento de Calanda ha sido bonito y especial porque comparto muchos valores de esta tierra»

¿Con qué expectativas venía a Calanda a recoger este galardón y cómo se marcha?

Valores como el emprendimiento y la lucha que ha demostrado en Tokio. ¿Cómo han sido estos Juegos Olímpicos marcados por la situación sanitaria?

Con la perspectiva que da el tiempo, ¿cómo recuerda el momento de ser la abanderada nacional junto a Saúl Craviotto?

Fue un momento muy especial y único que creo que recordaré toda mi vida. No todos los días puedes salir de abanderada en unos Juegos Olímpicos y llevar la bandera de tu país en lo más alto. Ese día fue muy emocionante, se me pasó todo muy rápido pero lo recordaré siempre.

Ahora creo que está en un momento de calma, ¿puede ser?

¿Cómo les afecta este cambio de 'chip' que ha provocado la pandemia al retrasar un año Tokio?

Uno de los motivos de unir la Feria de San Miguel dedicada al melocotón con el deporte es la vinculación que existe entre deporte y alimentación. ¿Qué peso tiene en la preparación?

Igual alguno de los que pruebe está recolectado o embolsado por Vicente del Bosque. Lo hemos visto en el vídeo metido en faenas en alguna de sus visitas como anterior galardonado.

¿Conocía todo lo que hay detrás de este cultivo?

Pues me he quedado muy sorprendida ahora que tengo un poquito más de información sobre el melocotón y me ha gustado conocerla porque soy una persona curiosa y me gusta saber de varios temas. Hay mucho esfuerzo, mucho mimo y mucho cariño y eso se nota después en el sabor.