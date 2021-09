Calanda distingue a Mireia Belmonte con el II Galardón Melocotón Embolsado de Oro

La villa calandina se ha propuesto recuperar una de sus tradiciones con más solera como es la Feria de San Miguel, una cita que gira en torno al producto estrella del pueblo que no es otro que el melocotón. Este domingo 19 de septiembre de 2021 ha quedado como un día para el recuerdo con la visita de Mireia Belmonte. La laureada nadadora acudió a Calanda como invitada de la jornada dominical para recoger la placa del II Galardón Melocotón Embolsado de Oro, un reconocimiento que le brinda la localidad y con el que la medallista internacional queda ligada a la villa y a su historia que pudo conocer mejor de la mano de los comercializadores y productores y de los propios vecinos.

Día para el recuerdo también para la joven cantera de la natación que posee el Bajo Aragón ya que hasta Calanda se desplazó un pequeño grupo del Club Polideportivo Andorra -que también atesoran unos cuantos triunfos en sus vitrinas a pesar de su juventud- con la ilusión de ver a su ídolo. Y no solo la vieron sino que además, la abanderada de los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 no escatimó en tomarse fotografías con quien lo pidiera y en estampar su firma en gorros de natación, camisetas y libretas. Miguel Portolés se sumó a este recibimiento. El experto en la historia calandina y que tendrá su homenaje en la próxima Feria Taurina del Pilar, conoce a la perfección Badalona, de donde Belmonte es oriunda e Hija Predilecta, y no dudó en dedicarle unos versos nada más que la catalana puso un pie en Calanda.

El acto siguió dentro del Salón de Plenos donde hubo una recepción por parte de todos los concejales del Ayuntamiento, del Juez de Paz y de la Asociación de Comercio, Industria, Servicios y Turismo y donde se le hizo entrega de una lámina alusiva a Luis Buñuel, de quien también se resaltó su figura. La comitiva se dirigió a la Casa de Cultura no sin antes realizar algunas paradas en lugares de interés como el Centro Buñuel Calanda (CBC). Una vez en la Casa de Cultura ‘Víctor Romero’, Belmonte recorrió toda la exposición del II Concurso Fotográfico sobre Melocotón Embolsado y Paisajes de Calanda. Lo hizo siguiendo las explicaciones del técnico de Cultura, Francisco Aparicio, del alcalde y de los productores y comercializadores que colocaron sus puestos con muestra de su trabajo.

A continuación, en el claustro se procedió a la entrega de los premios a los ganadores, tres por cada categoría. En la categoría de Melocotón Embolsado, el palmarés quedó así: 1º ‘Paseo nupcial’, de Julián Borraz Aranega; 2º ‘Otoño’, de Francisco Javier Rodríguez Martín y 3º ‘Paseo otoñal’, de Ana María Vallés Borraz. En el apartado de Atractivos Turísticos el primer premio fue ‘Noche estrellada en el Convento del Desierto’, de Tomás Plaza Serrano; el segundo premio fue para ‘Iluminatio Infinitae’, de Alfredo Sanz Amalé y el tercero lo recogió Ania Placzkowska por su fotografía ‘Sosiego para el alma’.

Ya con el reloj marcado mediodía, el personal pasó a ocupar las butacas del interior del salón donde se realizó el acto central de la jornada. Un acto breve conducido por la directora de Radio La Comarca, Alicia Martín, y en el que se repasó primero la historia de Calanda con el melocotón y el origen de la Feria de San Miguel. Para ello se proyectó un vídeo realizado por Contenido369 en el que se habló del pasado, presente y futuro de esta cita que se trata de revitalizar tras años perdida. El siguiente vídeo fue un repaso a la actividad de Vicente del Bosque como Embajador desde 2019, cargo que sigue ocupando pero desde ahora de Honor. El exseleccionador nacional acudió a Calanda en todas las épocas de la campaña del melocotón para realizar el vídeo que se visionó. Esta vez se excusó su ausencia por problemas de espalda.

El colofón a la mañana lo puso el alcalde, Alberto Herrero, al pronunciar unas palabras desde el atril en las que agradeció a Mireia Belmonte y su familia su disponibilidad para estar en la localidad «habiendo dejado compromisos, algunos en Suiza» y aceptar un reconocimiento que «le entrega Calanda con mucho cariño«. El broche fue la entrega de esa placa con soporte de pizarra que acredita a Belmonte con el II Galardón Melocotón Embolsado de Oro.

Un cierre a base de chocolate con David Pallás

La jornada que empezó temprano terminó a media tarde de la mano de David Pallás. El reconocido repostero y maestro chocolatero realizó una demostración de cocina en la misma plaza de la Casa de Cultura. Allí, desde el escenario y seguido por un buen número de personas desde sus sillas, demostró y dio las claves de qué hacer con el chocolate y el producto por excelencia del Bajo Aragón como es el melocotón. El catalán atesora numerosos reconocimientos por sus prácticas culinarias, es uno de los rostros que de vez en cuando asoma por televisión dando alguna clase en programas como MasterChef, además de que desciende del mismo Bajo Aragón.