Mónica Plaza: «Estar en el Dakar te llena muchísimo pero este año ha sido mucho más duro que en ediciones anteriores»

Habéis tenido un regreso prematuro del Dakar en este 2023. Una pena...

Sí, sobre todo por el trabajo que cuesta el llegar allí. Este año hemos iniciado un nuevo proyecto para desarrollar el coche y como en todo inicio hemos tenido aciertos y errores. Hemos arrastrado un montón de problemas y nos ha tocado salir casi todos los días muy atrás. De ahí íbamos adelantando vehículos hasta que volvía a estallar la transmisión. Nos caía la noche, llegábamos de noche al campamento, apretaba el frío, etc. Yo he pasado muchos inviernos en Aliaga que ya hace mucho frío, pero aun así se nos ha hecho duro.

El Dakar es una prueba durísima aunque bien es cierto que este año lo está siendo todavía más…

Sí, sí, el ejemplo claro ha sido Carlos Sainz. Nadie se está librando. Solo está adelante Al Attiyah, que está en su salsa. Equipos grandes y pequeños estamos sufriendo problemas y se refleja en que todas las clasificaciones están todavía en el aire. Ahora entran en un desierto en el que no está claro que los camiones puedan hacer la etapa maratón. Si se quedan atrapados en esas dunas no tienen como sacarlos.

Llegar hasta allí es muy complicado y el poder compartirlo con mi padre es una suerte. Ya no solo porque seamos familia sino por su experiencia y trayectoria deportiva. Es muy bonito el poder compartir esto con él y con todos los grandes. Las carreras unas veces van mejor y otras van mejor pero te das cuenta que a veces 1+1 no son 2. Hay que quedarse con lo bueno. Ahora volvemos a casa para preparar esta temporada y también con las ganas de ir al pueblo, a Aliaga, para pasar unos días con los abuelos y con los amigos.

Es agotador. Desde septiembre he viajado mucho y la realidad es que apetece estar en tu burbuja. Por ejemplo, en Asia, las especias no me sientan bien. Súmale cambios de hora… Es duro, pero te mentalizas, pese a que hay momentos difíciles. A veces cuesta un poco pero afortunadamente estamos haciendo lo que nos gusta. No me quejo.