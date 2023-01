Rosa Blasco: «Disfruto escribiendo, y si los lectores también disfrutan con mis historias… ¿Qué más puedo pedir?»

Cuando conversamos en verano de 2021 sobre ‘Premonición’, dejábamos en el aire la posibilidad de que hubiera segunda parte. ¿Habrá tercera?

La acogida del público fue muy buena con el primer libro. La editorial tenía idea de hacer una serie, y además de las buenas ventas, mucha gente me lo pedía. Querían más historias con la médico, así que, me puse manos a la obra y ha salido el segundo. ¡Y quién sabe si habrá más! Ya se verá (sonríe).

¿Cómo afrontó la escritura de algo a lo que hay que dotar de novedad pero dentro de una continuidad?

Cuando escribí ‘Premonición’ -la primera- sin saber si me lo iban a publicar entonces, a mí ya me apetecía escribir una historia que pudiera continuar o no. Algo que tuviera resolución total o que pudiera convertirse en una serie. A los personajes del núcleo fundamental ya los imaginé y los conformé para que tuvieran un peso específico como tales para que pudiera desarrollarlos en otras historias si llegaba el caso. No ha sido difícil darle continuidad, porque cuando te metes en una historia así lo que te pide el cuerpo es seguir. Al fin y al cabo, es una novela negra y policíaca y de entretenimiento y, si como autor te lo pasas bien, tampoco quieres olvidarte de esos personajes. Sucede lo mismo cuando acabas un libro como lector, que te da pena irte de la historia. Yo me lo he pasado bien.

Creo que es fundamental y que se nota.

Sí, yo escribo porque me gusta pero sobre todo para pasar un rato agradable, y si a la gente que lo lee le pasa lo mismo, ¿qué más se puede pedir? (sonríe).

Basó la historia en Menorca, que es un lugar que conoce bien y que le encanta. Le preocupaba la reacción de los autóctonos. ¿Qué feedback ha recibido desde la isla?

Fenomenal. Más de lo que yo pensaba porque ha tenido mucho éxito tanto en Menorca como en Mallorca porque tienen mucha relación entre sí. Me han pasado cosas curiosas. He hecho varias presentaciones y en una de ellas en Mallorca un señor me decía que el libro pasaba por sus días de veraneo de niño con sus abuelos. Me explicaba que todos los lugares que mencionaba los conocía, que justo donde apareció un cadáver en la historia era un sitio al que él iba de excursión. Fue muy curioso, la verdad (sonríe). También me pasa que mucha gente no se acaba de creer que no sea de allí o no tenga un lazo con la isla. Estoy muy contenta porque, ¿qué apreciación mejor te pueden decir las personas de un lugar que considerarte como una más?

En cuanto a Simonetta Brey, ¿cómo se la va a encontrar el lector que ya la conoció en el primero?

Es la misma mujer activa, sagaz, audaz y que no le importa meterse en líos si es para solucionar un enigma de su profesión o algo que cree que es una injusticia si no se descubre un culpable. Realmente no ha transcurrido mucho tiempo, porque después de una aventura empieza otra. Sí que ahora tiene una relación sentimental con su casero pero a lo largo de la novela la misma relación tiene unos altibajos por una segunda trama de intriga. Creo que experimenta la evolución natural de una persona que no puede estar quieta, que es buena trabajadora y que se mete en líos tremendos a los que siempre les acaba poniendo solución.

¿Está con más proyectos literarios?

Ahora mismo, no. Además de a mi familia, soy médico y es a lo que me dedico. Justo en estas fechas estoy en promoción y eso ya lleva mucho tiempo porque ya no son los medios de comunicación clásicos y presentaciones, sino que se suman redes sociales y muchos otros canales más. De hecho, a través de la editorial me contactaron de ‘Página Dos’ de La 2, algo muy importante para mí.

¿Qué supone esa participación en ‘Página Dos’?

Mucho. Es el programa de referencia en el mundo literario desde hace muchos años. Es un buen regalo de Navidad que no me esperaba, es que no estaba previsto ni en mis mejores sueños. Yo estoy feliz. Grabamos para un programa sobre la importancia de los escenarios en las tramas y en este caso, Menorca es básico. Además, en mis novelas aparece siempre Alcañiz de alguna manera.

No se olvida de Alcañiz...