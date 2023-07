Silvia Blasco: «En Urrea se vive bien, y además trabajo en el Gloria Fuertes, que era mi sueño»

¿Cómo fue su entrada en política?

Allá por 2003, me empecé a interesar mucho por el pueblo, sus tradiciones, la cultura… Estaba muy enganchada a la vida aquí y lo sigo estando, por eso vivo aquí. Me impliqué en Semana Santa, en el Centro de Estudios, en la Asociación Deportiva ‘El Ventanico’ y más cosas, pero en ese tiempo recuperamos el dance y hubo mucha actividad. Hubo elecciones y Ángel Daniel Tomás (PSOE) me pidió ir en su lista y accedí pero de número 5 con idea de no salir pero salí. Así que, a mis 23 años ya fui concejal. Después de dos legislaturas lo dejé hasta hace 4 años, cuando volvimos a hacer lista.