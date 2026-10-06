Enzo Barcelón brilla en el Open Internacional de Taekwondo de Pamplona

El alcañizano Enzo Barcelón, competidor del Club Cabral Team, firmó un destacado estreno de temporada en el Open Internacional de Taekwondo de Pamplona, celebrado durante el pasado fin de semana. El joven deportista participó en la modalidad de Poomsae, en la que consiguió subir al podio en sus dos participaciones.

Barcelón compitió en esta ocasión como integrante de la selección aragonesa, después de formar parte durante las dos últimas temporadas del equipo de Tecnificación de la Federación Aragonesa de Taekwondo. Uno de los grandes resultados de la competición llegó en la modalidad de dúo, en la que Enzo Barcelón formó pareja con la zaragozana Alia. En esta disciplina, los competidores deben ejecutar de manera coordinada diferentes secuencias de técnicas de ataque y defensa.

La precisión, la velocidad, el equilibrio y la ejecución de los movimientos son algunos de los aspectos que tienen en cuenta los jueces a la hora de establecer las puntuaciones. La pareja se impuso, en una categoría en la que participaron cinco dúos, y logró la medalla de oro.

El alcañizano Enzo Barcelon durante el Open Internacional de Taekwondo de Pamplona / Cedida

Plata en individual

El alcañizano también consiguió una segunda posición en la competición individual, en la que se midió a seis participantes. En este caso, cada deportista debe realizar dos Poomsaes, que son valorados por los jueces en función de la ejecución y las posibles penalizaciones. El resultado permitió a Barcelón cerrar su participación en Pamplona con un oro y una plata, confirmando el buen momento con el que afronta el inicio de la temporada.

La actividad no se detiene para el joven taekwondista del Club Cabral Team. A finales de octubre se desplazará hasta Benicasim, donde participará en otro Open Internacional. En esta ocasión, Barcelón competirá junto a sus compañeros de club y volverá a participar tanto en la modalidad de Poomsae como en combate, en una nueva oportunidad para continuar con su progresión.