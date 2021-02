El equipo de gobierno de Alcañiz plantea ahora anular los dos festivos no lectivos en los centros escolares del 11 y 12 de febrero compensándolos con los dos días que los estudiantes no acudieron a clase en enero a causa del temporal Filomena. Así se busca evitar que se aproveche los festivos escolares por el Choricer para organizar las tradicionales reuniones en masicos cuando la ciudad pasa por una situación sanitaria complicada con un fuerte brote de covid. Esta es una propuesta ya que el órgano competente y, por tanto, el que tomará la decisión, es el Consejo Escolar de la ciudad, al que se convocará para que se reúna el viernes por la tarde. Después trasladará su decisión a DGA para recibir su visto bueno final.

En un primer momento el equipo de gobierno barajaba sustituir los dos festivos escolares del Choricer por los días 18 y 19 de la semana siguiente sumándose así a los festivos del resto de la provincia de Teruel pero debido a las discrepancias que ha generado esta propuesta finalmente no es la opción que se ha planteado.

Suprimir los festivos del 11 y 12 y que la mejor solución es sustituirlos por los dos días lectivos que se perdieron por el temporal es la propuesta que el alcalde, Ignacio Urquizu, ha trasladado este martes a los centros educativos con los que ha dialogado, a la consejería de Educación y al resto de grupos en comisión a expensas de lo que decida el Consejo Escolar.

“A los centros les he estado trasladando nuestra preocupación porque los días 11 y 12 fueran festivos en medio de la situación sanitaria actual porque es verdad que entre ellos no había unanimidad respecto esa posición. Cada centro defendía lo que consideraba que era lo mejor sin entrar a valorar nada más. Ellos son parte de la solución pero hay más cuestiones, a parte del Choricer también está el sábado de Carnaval. No todo pasa por los festivos, también por el fuerte control policial para que no se realice nada fuera de la normalidad”, ha afirmado Urquizu.

Molestos porque ahora se vaya «con prisas»

Desde la oposición, la concejal del PAR Berta Zapater se ha mostrado molesta porque se convoque “con prisas” al Consejo para este viernes, una semana antes del Choricer, cuando en una comisión hace 15 días ella ya propuso que se citara al consejo para ver qué decisión tomaba respecto a los festivos escolares. “Le he pedido que escuche a todos los portavoces y no vea enemigos donde no los hay. Se podría haber buscado una solución mucho antes y no haber creado este malestar por ir a última hora”, apunta Zapater.

Desde el PP, la edil Anabel Fernández, opina valora positivamente que sean lectivos los días 11 y 12. “Quien debe decidir los días por los que se sustituyen es el propio Consejo Escolar pero como partido somos favorables a que se compensen por los días del temporal en los que no hubo clase”, explica Fernández.