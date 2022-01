La estación intermodal de Caspe empieza a dar sus primeros pasos

El gran proyecto que atañe a la creación de una estación intermodal en Caspe (que busca aunar en un mismo espacio a ferrocarriles, autobuses y a sus respectivos viajeros) ha conseguido desencallar en las últimas semanas. Entre finales del 2021 e inicios del 2022, el Ayuntamiento de Caspe (con un presupuesto destinado cercano a los 200.000 euros) ha puesto en marcha una primera fase de obras con las que se busca ir quemando etapas hacia la culminación de este esperado espacio para el transporte intermodal en la localidad compromisaria. Con todo ello, desde el consistorio confían en poder ir viendo los resultados a lo largo de este 2022 ya que llevan desde el inicio de la legislatura trabajando para ello.

«Este es un pequeño y esperado comienzo para nosotros. Nos ha costado mucho poder llegar hasta aquí. Ahora es el momento en el que hemos podido iniciar el proyecto y realmente ir dándole forma. Ha tardado bastante más de lo previsto, mucho más de lo que nos gustaría, pero últimamente ya hemos ido viendo los primeros progresos. No podemos olvidar que para poder realizar algo así hay que tratar con diferentes empresas y organismos y esto suele demorarse en el tiempo», explicó Gabriel Luena, concejal de urbanismo en la Ciudad del Compromiso.

Por tanto, gracias a estos pequeños avances, se han podido contemplar ya las primeras actuaciones en el entorno de la actual estación del ferrocarril de la Ciudad del Compromiso. Estas, según el propio concejal de urbanismo, han estado vinculadas con el proyecto eléctrico de baja tensión, el primer paso a desarrollar en este complejo proyecto. Tras ello, ahora es turno de seguir hacia adelante acometiendo la siguiente fase: derribar los viejos edificios en los que antiguamente residían los trabajadores de Renfe. Después de ejecutar esta actuación, todavía quedará poner en marcha los proyectos de media tensión y el de la fibra óptica que precederán al futuro proyecto de urbanización de la intermodal. «En total adjudicamos cinco fases. La primera, que concierne a la baja tensión, es la que ya se ha llevado adelante durante las últimas jornadas. Ahora, lo más inmediato es quitar la tensión eléctrica de los edificios anexos a la estación, para posteriormente poder proceder a su derribo. Este paso también lo tenemos avanzado porque tenemos la licitación hecha y adjudicada», declaró Luena.

Eso sí, para poder acometer esta tarea, el consistorio caspolino necesita de la intervención de Endesa, quienes, según Pilar Mustieles -alcaldesa de Caspe-, tienen que asegurarse de que las líneas estén bien soterradas para que no haya ningún tipo de afección con la circulación de los ferrocarriles. «Esta parte depende de ellos. Tienen que venir, cumplir con su parte y posteriormente permitirnos soltar los cables de la fachada de los edificios viejos. Yo espero que en no más de 15 días la siguiente fase esté ya en ejecución«, concretó la alcaldesa.

Una vez que el ‘Distrito de vía y obras’ y la ‘Reserva de Caspe’ (así se conocen a esas antiguas edificaciones ubicadas junto a la estación de tren) ya no ocupen ningún espacio, el proyecto de la intermodal habrá dado un salto importante. Y es que con esta actuación se habrá logrado ganar unos 2000 m2 que completarán al total de 4700 m2 que ocupará la futura estación.

Plazos poco clarificadores

Desde el Ayuntamiento de Caspe, tanto el concejal Gabriel Luena como la alcaldesa Pilar Mustieles, no han querido aventurarse con los plazos. Ambos han estimado que la culminación de estas fases ya comentadas podrían estar listas para finales de este mismo año. Si fuese así, posteriormente sería el turno de realizar el proyecto de urbanización de la futura estación. «Yo intento no pensar en plazos porque aunque este es uno de los proyectos en los que venimos trabajando desde hace mucho tiempo hemos tenido muchas dificultades y se ha ido atrasando. Al trabajar con empresas y organismos tan grandes nunca se sabe», declaró Luena. «Por mi parte, tampoco me atrevería a poner una fecha para la culminación total del proyecto. Mi deseo sería que ya estuviese terminado. Pero entre informes, permisos… todo se ha ido demorando. La administración va lenta pero confiamos en que pronto podamos hablar del proyecto de la intermodal como algo real», completó Pilar Mustieles.

Una mejora muy cuantificable

A día de hoy, con esta mejorada y acondicionada estación todavía lejos de ver la luz final, Caspe tiene situadas sus paradas de tren y autobús en diferentes puntos de la localidad. Además, a esto se le suma que, en el caso del bus, su punto de referencia se encuentra situado en la plaza Aragón, en pleno centro de la localidad y en una rotonda muy concurrida al tráfico. Por tanto, una vez estos servicios se reúnan en un mismo espacio, el viajero saldrá ganando a todos los niveles. «Tanto en Caspe como en el resto de la comarca se hace un uso importante del servicio ferroviario y del autobús. El poder tener a corto-medio plazo esta estación intermodal que integre ambos servicios será una muy buena noticia y un gran avance para el territorio», concluyó Luena.