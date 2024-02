El Estatuto de las Mujeres Rurales se enquista en las Cortes de Aragón un año después de la aprobación del proyecto de ley

El Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón se encuentra enquistado en su tramitación en las Cortes de Aragón y no parece que vaya a ver pronto la luz, casi un año después de la aprobación del proyecto de ley. La moción presentada por el Partido Socialista para su «urgente tramitación e impulso» no salió adelante en la Comisión de Desarrollo Estatutario celebrada esta semana por 9 votos a favor (PSOE, PAR, TE y CHA) y 10 en contra (PP y VOX). El motivo, la diferencia de visión entre gobierno y oposición, con respecto a un texto que fue aprobado in extremis en marzo de 2023 por el anterior Ejecutivo y que se quedó a las puertas de su tramitación, al no darse ningún paso más.

Según defendió la diputada socialista Lorena Canales durante la defensa de su moción, desde la aprobación del proyecto de ley se disponía de seis meses para poner el proyecto de ley en marcho, plazo que expiró el pasado 12 de febrero. «Aquí no ha habido ningún movimiento. A la vista del secuestro al que ustedes están sometidos por Vox en materia de igualdad y mujer, mucho nos tememos que no vamos a ver el desarrollo de esta ley», le reprochó a la diputada del Partido Popular, Ana Marín. Canales recordó además que el cambio de legislatura no provoca que el desarrollo normativo decaiga como sí sucedía anteriormente. «Este Ejecutivo puede retomarlo desde la actual fase de tramitación, lo que permite sostener el trabajo llevado a cabo hasta ahora con las entidades y asociaciones del sector».

Por su parte, el Partido Popular propuso una enmienda in voce para intentar llegar a un «acuerdo» que le permitiera apoyar la moción del PSOE con respecto a este proyecto de ley, cuyo impulso inicial apoyaron los mismos populares en su día, en mayo de 2022. El Partido Popular entiende ahora que el texto necesita «revisión a fondo», además de la «determinación de una estrategia», la fijación de un presupuesto «suficiente», así como la valoración de «rango normativo» de las disposiciones previstas. «Es un totumrevolutum que hay que revisar», insistía la diputada popular Ana Marín, quien defendió que debe ir acompañado con un presupuesto y que se tenga en cuenta «que muchas de las cuestiones que en ese proyecto de ley constaban ya obran en otras leyes, con lo cual eso sería reiterativo».

La enmienda para su revisión no fue aceptada por el Grupo socialista al considerar que «se va a perder todo el trabajo» hasta ahora llevado a cabo. «Todo el trabajo realizado con las asociaciones, con los grupos parlamentarios y su propio voto a favor queda en la nada», denunció Canales. Marín le contestó que ese proyecto de ley «que nunca llega a entrar en las Cortes» fue aprobado in extremis «cuando ya se habían disuelto» . «Ustedes ahora les entra mucha prisa, pero ustedes lo aprobaron in extremis, y jamás llegó aquí, ni tuvimos conocimiento de él», le reprochó. Defendió además que un proyecto sin memoria presupuestaria «no sirve para nada».

El Partido Aragonés por medio de su diputado Alberto Izquierdo apoyó la moción de los socialistas al estar «convencidos» de la importancia de este Estatuto de las Mujeres Rurales. «Es fundamental poner de relieve el papel que la mujer juega y ha jugado históricamente en el mundo rural y las explotaciones agrarias», defendió, recordando a todas las mujeres que han sido «parte fundamental» de las explotaciones agrarias y muchas de ellas «ni siquiera cotizaron en la seguridad social».

Teruel Existe también dio su voto positivo a la moción para impulsar la norma. «Es fundamental que se facilite de esta manera oportunidades, empleo, medidas concretas como por ejemplo el acceso a la titularidad de las mujeres en las explotaciones agrarias y a la titularidad compartida», defendió Joaquín Moreno, quien considera que las Cortes debe tramitar este proyecto «para luchar contra la despoblación».

Desde Chunta Aragonesista, su diputado José Luis Soro dijo que «cuesta encontrar motivos» para no apoyar la norma y lamentó su rechazo. «Es no reconocer una evidente realidad, que es que las mujeres sufren una doble, cuando no triple, discriminación en el medio rural. Es algo justificado para luchar contra nuestros desequilibrios poblacionales y demográficos», añadió.

El portavoz de Vox, David Arranz, criticó la urgencia de la tramitación y echó en cara al PSOE «por qué no se impulsó antes este proyecto si tan fundamental es», ironizó. «Vox defiende el medio rural y el importante papel de hombres y mujeres que tratan de ganarse la vida bajo condiciones cada vez más difíciles», dijo, aludiendo a las movilizaciones agrarias. «No nos hablan de problemas de discriminación de la mujer en el medio rural, ni de la necesidad de paridad entre hombres y mujeres en cargos de responsabilidad, no están reivindicando nada de esto», enfatizó Arranz. El diputado cargó también contra la Agenda 2030 y el «exceso de burocracia verde» y negó que el Estatuto de las Mujeres Rurales sirva para luchar contra la despoblación.

El proyecto de ley alcanzó el consenso con organizaciones y entidades de mujeres rurales de Aragón, todos los departamentos del Gobierno de Aragón y siete de los grupos parlamentarios. Trata cuestiones como la representación paritaria de las mujeres en asociaciones y organizaciones profesionales y empresariales que operan en el medio rural. También sobre un amplio abanico de aspectos relacionados con la sensibilización y capacitación en igualdad, conciliación y corresponsabilidad, protección frente a la violencia y promoción de la formación y el empleo, a través de medidas destinadas a impulsar el trabajo autónomo y emprendimiento femenino en el medio rural.

Fademur insta al Ejecutivo aragonés a retomar la Ley

La Federación de Mujeres Rurales (FADEMUR) de Aragón también solicitó en el mes de enero a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón que retomen el proyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón, «antes de que éste quede guardado en un cajón» y, con él, «los consensos alcanzados con organizaciones y entidades de mujeres rurales de Aragón».

La Federación ha pedido en particular al Gobierno de Aragón «que no entierre» este proyecto de Ley cuya elaboración fue apoyada en 2022 por siete de los ocho partidos con representación en la pasada legislatura. Tal como ha destacado la presidenta de Fademur en Aragón, Carolina Llaquet, con esta norma se pretendía promover y mejorar las oportunidades laborales de la mujer rural, su representatividad, la conciliación, las infraestructuras y los servicios necesarios. Ha recalcado que «todas estas cuestiones benefician no solo a las mujeres rurales, cuyo papel es fundamental para el sostenimiento de los pueblos y la lucha contra la despoblación, sino también al conjunto de la sociedad».

Desde Fademur recuerdan la Mesa de Trabajo de Mujeres Rurales con la participación de diferentes asociaciones, entidades empresariales y organizaciones, donde se recogieron sus preocupaciones y principales reivindicaciones «para la mejora de la vida en el medio rural en Aragón». «Pedimos a los grupos políticos con representación en la Cortes de Aragón que sean capaces de tramitar esta ley con altura de miras, ya que la defensa del medio rural no debe entender de signos políticos, ni tampoco la lucha contra la despoblación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y el desarrollo sostenible».