Teruel Existe vuelve a exigir al Gobierno de Aragón que rectifique y proteja la Central Térmica de Escucha

Aragón-Teruel Existe ha presentado un recurso de alzada contra la decisión de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural de no iniciar el procedimiento para declarar la Central Térmica de Escucha como Bien de Interés Cultural (BIC), bien catalogado o bien inventariado. El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha explicado en rueda de prensa que el recurso se dirige a la consejera de Presidencia, Mar Vaquero, para que revise y rectifique la resolución.

Guitarte considera que la negativa a proteger el conjunto de la Central Térmica de Escucha «no está fundada debidamente» y asegura que no responde a criterios técnicos o científicos. Como argumento, ha citado un informe encargado por la propia Dirección General de Patrimonio que considera «apropiado declarar la Central Térmica de Escucha como Bien de Interés Cultural, conjunto histórico». Para el portavoz, esta conclusión contradice la resolución adoptada y evidencia que responde a «motivos políticos, no a valores patrimoniales».

Críticas ante el posible derribo

Guitarte también ha advertido de que ya hay personal trabajando en Escucha ante el posible derribo de las instalaciones, una actuación que considera «temeraria», dado que, según sostiene, la resolución recurrida todavía no es firme. «Es evidente que no es firme porque nosotros hemos presentado recurso de alzada», ha señalado. También ha recordado que, una vez resuelto, podrían emprender acciones judiciales, aunque su formación no pretende inicialmente judicializar el conflicto. El portavoz ha pedido que se tengan en cuenta tanto el informe técnico como las peticiones de entidades defensoras del patrimonio, entre ellas el Colegio de Arquitectos, APUDEPA y la Unión del Patrimonio.

Para Guitarte, la Central Térmica de Escucha forma parte de la memoria colectiva de la provincia y su desaparición supondría una pérdida difícilmente recuperable. «Entendemos que para los turolenses el derribo sería un ataque directo a su propia identidad y a su memoria, que vendría a amputar una parte de esta historia que merece mantenerse y protegerse», ha afirmado.

Pregunta a la consejera en las Cortes

Aragón-Teruel Existe llevará además este asunto al Pleno de las Cortes de Aragón, donde este viernes formulará una pregunta a la consejera Mar Vaquero para conocer si el Gobierno autonómico está dispuesto a reconsiderar su decisión. «Queremos saber si va a rectificar o quiere que durante toda la historia pese sobre su conciencia el haber permitido que se derribe la Central Térmica de Escucha», ha concluido.