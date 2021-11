Estercuel busca nuevo gestor para el hotel municipal

El Ayuntamiento de Estercuel ha sacado a licitación la gestión del Hotel Villa de Estercuel, de propiedad municipal. Tras la marcha de los últimos gestores, que no pudieron continuar con el negocio tras la pandemia, las instalaciones no han vuelto a ponerse en funcionamiento. «Este verano ha venido mucha gente pero hemos tenido la mala suerte de que el hotel no pudo abrir. Por la pandemia se quedó cerrado, los gestores anteriores no fueron capaces de continuar, y lo hemos tenido que cerrar», ha lamentado Joaquín Lahoz, alcalde de Estercuel.

Es por eso que el Consistorio ha publicado recientemente en la plataforma de Contrataciones del Estado las condiciones de arrendamiento de este hotel de dos estrellas para destinarlo a las actividades de bar, cafetería, restaurante y alojamiento. El hotel se ubica al lado de las piscinas y fue puesto en marcha en el año 2002. Cuenta con un total de 15 habitaciones; y a esto se suma un restaurante de gran tamaño con capacidad para albergar a un centenar de personas.

El arrendamiento implica un alquiler mensual, que rondaría los 800 euros, dinero que se reinvertiría en la mejora y adecuación de las propias instalaciones. «Nos gustaría que pudiera venir una persona que ya haya podido trabajar en este tipo de negocios, porque la verdad es que gestionar todo el complejo es un reto bastante importante», ha añadido Lahoz.

Desde el Ayuntamiento son conscientes de que se trata de un «hotel grande», que implica gastos importantes de mantenimiento y consumo energético. Por ese motivo se está buscando la forma de implementar nuevos sistemas basados en las renovables -posiblemente placas solares-, a fin de abaratar los costes mensuales. «Este es el objetivo más importante ahora mismo para el hotel: acondicionarlo con este tipo de energías renovables», concluyó el alcalde de Estercuel.