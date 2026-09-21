El juego con la profundidad, el detalle y la calma que transmite el mural urbano de Amanda Arruti (Valencia) ha cautivado al público en el V Concurso Galería Cincuenta700 de Caspe. 'Gaia' ha sido elegida la ganadora tanto por el jurado del certamen, que contó con miembros de la Universidad de Zaragoza; como por el jurado popular con un 60% de votos, conformado por el centenar de personas que acudieron el pasado domingo a la presentación de las cuatro obras participantes. Arruti ha ganado un premio 1.000 y otro de 500, que se suman a los 2.400 euros que todos los artistas han percibido por ser seleccionados para la fase final.

Las otras obras participantes han sido 'El silencio' de Juan Navarro (Madrid), 'La mujer del cántaro' de Daniel Martín (Zaragoza) y 'Paisaje plegado' de Daniel Vera (Zaragoza). Todos comenzaron a elaborar sus propuestas el pasado martes, 15 de septiembre, y han tenido hasta el 20 para concluirlas. La temática de los murales ha sido libre, siendo mejor valoradas las propuestas en las que se muestran elementos propios de la ciudad, tanto culturales, históricos, entorno geográfico, etc.

Tras cinco ediciones, el certamen se ha consolidado entre los artistas nacionales, recibiendo este año 44 propuestas en la fase de selección. El Ayuntamiento, organizador de la cita, y la Universidad de Zaragoza, colaborador, han sido los encargados de elegir a los finalistas.

La ubicación elegida para este año ha sido la explanada entre la calle Gaillac y la calle Río Ebro, correspondiente a las traseras de las viviendas de la calle Corona de Aragón. Los vecinos han cedido sus fachadas de manera desinteresada, ayundando así a poder continuar con el proyecto artístico de Galería Cincuenta700.

Desde el Ayuntamiento, destacan que la finalidad de este concurso es promover el arte y el turismo de la ciudad, así como dinamizar su economía local. Asimismo, se pretende mejorar la imagen de ciertos espacios por medio de murales urbanos, que se usan para la promoción turística y la dinamización cultural, convirtiendo Caspe en un lugar más agradable para sus vecinos y con un nuevo atractivo para el visitante.

"La idea de Galería Cincuenta700 es convertir el propio municipio en una galería de arte, un gran

museo público en espacios a veces olvidados o desconocidos para el turista, dando un nuevo sentido a rincones que, de otra forma, pasan desapercibidos", destacan desde el Consistorio. Con estas cuatro nuevas obras ya son 37 los murales de distintos estilos y temáticas.