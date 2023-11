Estudian cómo reabrir el museo minero de Andorra tras seis meses cerrado

El Ayuntamiento de Andorra y la Comarca Andorra-Sierra de Arcos están estudiando quién gestionará el museo minero MWINAS una vez se puedan reabrir sus puertas. El espacio permanece cerrado desde junio, tres meses después de que el ente comarcal acordara la cesión de los bienes para iniciar así el proceso de reversión y que de su gestión volviera a encargarse el Ayuntamiento. El equipo de gobierno, no obstante, solo recibió la notificación del cierre de actividad, aunque en agosto, y en ningún momento obtuvo un comunicado oficial sobre su reversión, según explicaron en el último pleno. Pese a ello, ahora los dos entes aseguran que colaborarán para reabrirlo a partir de la primavera, aunque sin fecha exacta y sin detallar cómo será dicha colaboración.

Las instalaciones del museo minero, pertenecientes inicialmente al Ayuntamiento, se cedieron en su día a la Comarca Andorra-Sierra de Arcos. En dicho convenio existía una cláusula que especificaba que en caso de que el museo dejara de ofrecer actividad, sería el Ayuntamiento quien se haría nuevamente cargo del espacio.

Fue en marzo cuando el anterior equipo de gobierno comarcal inició el proceso para que esto ocurriera al aprobar ceder nuevamente el espacio al Ayuntamiento de Andorra. No obstante, durante dicho pleno, en ningún momento se acordó el cese de la actividad, y «menos en un mes de plena ocupación como es junio».

Desde entonces no se han podido realizar actos como la Lámpara Minera en agosto, un acto que en cambio se llevó a cabo en el Espacio Escénico, ni tampoco se ha podido visitar el espacio a lo largo de estos seis meses. De hecho, varios concejales conocieron esta situación «de un día para otro» al intentar visitar las instalaciones por su cuenta. Y es que el cese de la actividad, que no estaba aprobado, no llegó a comunicarse al nuevo Ayuntamiento hasta agosto de forma oficial.

Toda esta situación coincidió con el periodo previo y posterior a las elecciones y ahora los dos nuevos gobiernos estudian «qué vía tomar para solucionar esta situación y que el espacio no permanezca cerrado más tiempo».

«Esta fue una decisión unilateral de la comarca. Nosotros no hemos tenido nada que ver en este cierre. Solamente se nos comunicó el cese de la actividad, aunque en agosto. Intentaremos solucionarlo en la menor brevedad posible», dijo Rafa Guía, alcalde de Andorra, durante el último pleno en la localidad.

A día de hoy el proceso de reversión «no va ni para adelante ni para atrás», según palabras de la presidenta de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, Naiara Loras. «Lo que nos interesa es reabrirlo de una manera u otra. En su momento nos encontramos con esta situación, pero es algo ajeno a nosotros. Lo que no se puede permitir es que un lugar donde se ha invertido tanto dinero y es de interés no solo para Andorra sino para todo el territorio esté de esta manera. Vamos a colaborar entre ambas instituciones para reabrirlo, aunque todavía no hay establecido sobre papel», afirma Loras.