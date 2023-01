¿Evitaría el proyecto CES la proliferación de gatos callejeros en Alcañiz? El Bajo Aragón Animalista, PGA y la protectora tienen claro que sí

El Bajo Aragón Animalista, Proyecto Gato Alcañiz (PGA) y la Asociación Protectora de Animales y Plantas (APAP) del Bajo Aragón alertan de la proliferación descontrolada de gatos callejeros que existe en la capital bajoaragonesa y se unen a la petición de la Asociación Protectora de Gaticos Alcañizanos para que el Ayuntamiento de Alcañiz implemente el proyecto CES (Captura, Esterilización y Suelta). Las tres asociaciones apoyan el camino ya emprendido por Gaticos Alcañizanos para gestionar las colonias felinas y confían en que el proyecto es la única solución para reducir el número de animales que viven en las calles. Asimismo, se aseguraría el bienestar de todos los gatos abandonados, de los que la protectora de APAP Bajo Aragón no puede hacerse cargo por falta de espacio. También se acabaría con los enfrentamientos actuales entre quienes alimentan a los gatos y los vecinos que no están de acuerdo.

El Consistorio alcañizano convocó el pasado 20 de diciembre una reunión con las asociaciones de vecinos del municipio para informarles sobre el proyecto CES y conocer su opinión. Sin embargo, ninguna de ellas acudió a la cita. «Nos transmitieron que no tenían una posición unánime al respecto y que, por tanto, no venían a la reunión», explica el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, quien asegura que intentarán seguir dialogando con ellos. Para el Ayuntamiento es imprescindible que el proyecto CES se consensue con los habitantes antes de tomar una decisión sobre las colonias felinas. «Vamos a plantear otra reunión. Queremos transmitirles que nuestro objetivo es controlar la situación esterilizando a los gatos y centralizando los lugares donde se les puede dar de comer para que no haya alimentos por la calle», insiste Urquizu.

APAP Bajo Aragón: «La protectora está colapsada»

Quien sí asistió a la reunión fue Gaticos Alcañizanos, la única asociación invitada. La presidenta de APAP Bajo Aragón, Azucena Gallego, lamenta que a ellos no se les convocase, como sí se ha hecho en anteriores ocasiones, ya que esta problemática les afecta «mucho». «Tenemos 48 gatos en el refugio que están confinados. Estamos colapsados. No tenemos espacio para más. Solo podemos acoger a los animales que están enfermos, heridos o no se valen por sí mismos», detalla. La protectora considera que la implementación del CES es «muy necesaria» para que se esterilice, se alimente y se trate de enfermedades a los gatos en la misma calle, y a la vez se reduzca la cifra de animales.

Asimismo, Gallego critica que a la gente le moleste que haya camadas de gatos en la calle, y sin embargo «no quieran hacer nada» para solucionar el problema. «Tampoco veo bien que el Ayuntamiento no lleve adelante el proyecto CES porque las asociaciones vecinales no quieran implicarse. Otros municipios vecinos lo han llevado a cabo y está funcionando bien», añade.

Bajo Aragón Animalista: «Si las colonias están controladas es gracias a los voluntarios»

Por su parte, la presidenta del Bajo Aragón Animalista, Sandra Elías, señala que, a ellos no les molesta que no les invitaran ni a esta última reunión, ni a la penúltima celebrada a principios de año, ya que «se sienten representados por Gaticos Alcañizanos». «Estamos en contacto permanente con ellos. De hecho, les hemos asesorado en cuanto al proyecto CES», detalla. La asociación animalista fue la primera en presentar el proyecto CES al Ayuntamiento de Alcañiz antes del inicio de la pandemia. «Primero había interés y después nos dijeron que no podían dedicar más dinero a los animales. Después de tratar de impulsarlo dos veces al final desistimos, porque muchos de los socios somos de otras localidades y es difícil tratar de gestionar esto desde fuera», aclara Elías.

Consideran que la labor que está desempeñando Gaticos Alcañizanos es «brutal», y que gracias a su impulso particular del proyecto CES «se está controlando ahora mismo la proliferación de gatos callejeros». «Falta formación y divulgación. La gente se piensa que por gestionar las colonias va a haber más gatos y es al contario, se disminuye mucho la población al esterilizarles», subraya. La asociación está asesorando a localidades vecinas como La Fresneda o Alcorisa, que han implementado el CES.

Proyecto Gato Alcañiz: «El Ayuntamiento de Calanda apuesta por el CES»

Proyecto Gato Alcañiz es otra asociación que nació en la capital bajoaragonesa en el año 2019 para intentar impulsar el proyecto CES. Con el paso de los años, sus integrantes se sumaron a la protectora de APAP Bajo Aragón y hoy en día solo está detrás Yanet Caviedes, quien comparte en redes sociales perfiles de gatos en adopción. Ella ha logrado implantar en su municipio, Foz Calanda, el CES y también ha asesorado a los vecinos de Calanda. «Nos reunimos con el alcalde, Alberto Herrero, y le gustó mucho el proyecto y nos dijo que lo iba apoyar. Ya nos han aprobado una partida de 2.500 euros para comenzar a esterilizar a los gatos y, además, vamos a colocar contenedores de cristal -que los pintarán los niños de los colegios- para que puedan dormir dentro estos animales. También se van a instalar comederos metálicos con un vallado, al que solo podrán acceder las alimentadoras», explica Caviedes.

Los voluntarios de Foz Calanda y Calanda se han unido para crear una asociación, con la que Ayuntamiento de Calanda firmará un convenio «para que en el futuro independientemente de quien gobierne no se tire por tierra todo lo que se ha hecho». Para lograr el apoyo del Consistorio, llevaron antes una satisfactoria recogida de firmas entre los vecinos. Caviedes lamenta que el Consistorio alcañizano no siga los mismos pasos que municipios vecinos y, al igual que el Bajo Aragón Animalista, critica que no se invitase a Proyecto Gato Alcañiz a la reunión. «Si no hubiera tenido que trabajar ese día, me hubiera presentado sin invitación porque los políticos tienen que escuchar a la gente», afirma.