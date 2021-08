Exigen al Ministerio de Transición Ecológica tres meses para poder preparar las alegaciones a los parques eólicos

Los ayuntamientos afectados por la propuesta de la empresa Green Capital Power -filial de Capital Energy- de ubicar cuatro parques eólicos en el Matarraña, exigen al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico un plazo de tres meses para poder preparar las alegaciones a estas centrales eólicas. Así lo han puesto de manifiesto en los últimos días alcaldes y asociaciones matarrañenses tras darse a conocer que el citado ministerio -Miteco- abrió el plazo de alegaciones de estos cuatro proyectos el pasado viernes 27 de agosto.

El malestar es más que evidente en los ayuntamientos que acusan a las administraciones de «jugar con los plazos» y «aprovechar» para publicar en el BOE unos proyectos de «enorme magnitud» a sabiendas de que buena parte del personal de los municipios afectados está de vacaciones. Asimismo, los alcaldes denuncian la paradoja de que, tras conocer la noticia, llamaron al Miteco y les dijeron que no les podían atender correctamente al estar muchos de sus empleados de vacaciones. «Hacen este movimiento administrativo en pleno mes de agosto cuando nuestros secretarios y nosotros estamos muchos de vacaciones. Pero es que yo llamé al Ministerio el viernes y me dijeron que estaban de vacaciones. Es indignante», manifestó Rafael Martí, presidente de la comarca del Matarraña.

Muchos alcaldes denunciaron, de igual modo, que la «enorme magnitud» de estos proyectos hace «inviable» poder presentar las alegaciones a tiempo que, cabe recordar, son de 30 días hábiles y cuyo vencimiento tendrá lugar el próximo 8 de octubre. Recordaron que son ayuntamientos muy pequeños y que incluso comparten secretario. «No hemos podido aún comenzar a recopilar la documentación necesaria porque compartimos secretario con Ráfales y Fuentespalda y vuelve de vacaciones esta semana», explicó Gloria Serrat, alcaldesa de La Portellada, municipio que tras organizar una encuesta popular a principios de este año decidió posicionarse en contra de acoger parques eólicos después de dos tercios de la población votasen en contra de acoger parques eólicos.

Imagen tomada desde el casco urbano de Fórnoles y en cuyo horizonte se instalarían los aerogeneradores de los parques Argestes y Céfiro. J.L.

Cabe recordar que la práctica totalidad de los municipios matarrañenses pidió a DGA y al Miteco una moratoria de dos años, planificación energética previa y autonomía municipal. Además, tanto ayuntamientos como la Asociación de Empresarios exigen el cumplimiento de la Carta de Paisaje del Matarraña. Sin embargo, en el caso de las cuatro localidades afectadas por el parque eólico Argestes -La Fresneda, La Portellada, Fórnoles y Ráfales- y por el parque Céfiro el rechazo es «total» a acoger parques eólicos. «Nos ha costado mucho empezar a ser un referente de la sostenibilidad. Cada día que nos asomamos al inigualable horizonte que tenemos al Matarraña y a los Puertos de Beceite, nos reafirmamos en que no queremos estos parques», explicó Jorge López, teniente-alcalde del ayuntamiento de Fórnoles, quien añadió que «se trata de un proyecto especulativo con cientos de megavatios».

El rechazo a estos proyectos se extiende a otros municipios en los que no se ubicarían parques pero en los que, de igual modo, se generaría un importante impacto visual. «Hemos dicho que no a los parques de forma rotunda. Lo hemos hecho la inmensa mayoría de la gente y de los municipios ¿Qué más tenemos que hacer o decir? Nos oponemos frontalmente a estos proyectos. No es no», manifestó Alberto Díaz Rueda, alcalde de Torre del Compte, localidad desde la que se verían los parques eólicos. El primer edil apuntó a que empresa y Ministerio están llevando a cabo un trámite «sin contar con la opinión pública». «Ya hemos dicho que no los queremos. Solo por ese hecho no deberíamos ni que presentar alegaciones. Pero la realidad es que no se está respetando nuestra voluntad. Hay territorios que los quieren pero aquí hemos concluído que el Matarraña no es un sitio adecuado para ubicar estas centrales», añadió. Sin embargo, cabe recordar, otros municipios como Maella, ya en la comarca del Bajo Aragón-Caspe, se mostraron partidarias de la propuesta del parque eólico Paucali y que calificaron como de «oportunidad».

330 millones de inversión

Por su parte la empresa promotora de los parques eólicos Céfiro, Paucali, Arlo y Argestes, que se situarán en las comarcas del Matarraña, el Bajo Aragón y el Bajo Aragón-Caspe destacaron que la construcción de estos parques y la de sus infraestructuras de evacuación asociadas, ubicadas en las provincias de Teruel, Zaragoza y Tarragona, implicará la inversión de alrededor de 330 millones de euros y propiciará la creación de unos 2.900 puestos de trabajo durante los periodos punta de las obras. Asimismo, Capital Energy, afirmaron, dará empleo permanente a unos 100 profesionales de la zona en la fase de operación y mantenimiento.

Con una capacidad total conjunta de 504 megavatios (MW), estas instalaciones serán capaces de producir más de 1,5 millones de megavatios hora (MWh) de electricidad limpia al año, equivalentes al consumo de cerca de 630.000 hogares aragoneses, y evitarán la emisión anual a la atmósfera de casi 600.000 toneladas de CO 2 . Estas instalaciones tendrán un impacto económico anual en las arcas locales (BICE, IBI e IAE), así como a través de los contratos de arrendamiento, de al menos 4,3 millones de euros. A esta cuantía recurrente se suma el pago puntual del ICIO, que rondaría los 10 millones.

Imagen de un parque eólico en el entorno del valle del río Jalón en las provincias de Soria y Zaragoza. J.L.

Según datos de la propia empresa el Parque eólico Argestes se ubicaría en los términos municipales de La Fresneda, Fórnoles, La Portellada y Ráfales, en la provincia de Teruel. Su infraestructura de evacuación se situará en los municipios turolenses de La Fresneda, Valjunquera, Valdeltormo y Mazaleón. Su construcción supondrá una inversión de alrededor de 60 millones de euros. Contará con 16 aerogeneradores de 6 MW de potencia unitaria para una capacidad de 96 MW y podrá producir más de 290.400 MWh al año, suficientes para cubrir el suministro eléctrico de casi 120.000 hogares. Argestes evitará, además, la emisión anual a la atmósfera de cerca de 110.000 toneladas de CO 2 .

Por su parte, Arlo implicaría una inversión de casi 62 millones de euros y se construirá en los términos municipales de Maella, en la provincia de Zaragoza, y Valdealgorfa y Mazaleón, en la provincia de Teruel. Estas dos últimas localidades acogerán también su infraestructura de evacuación. Contará con una potencia instalada de 102 MW, repartida en 17 turbinas de 6 MW, y será capaz de producir más de 295.600 MWh. Podrá abastecer de electricidad limpia a alrededor de 120.000 hogares, evitando la emisión a la atmósfera de unas 110.000 toneladas de CO 2 .

Paucali contaría con 19 aerogeneradores de 6 MW, que aunarán una potencia instalada de 114 MW y podrán suministrar más de 332.200 MWh al año, suficientes para cubrir la demanda energética de cerca de 135.000 hogares. Este parque eólico, que evitará la emisión a la atmósfera de alrededor de 130.000 toneladas anuales de CO 2 , se situará en Maella y su infraestructura de evacuación, en dicha localidad zaragozana y Mazaleón. Su desarrollo movilizará una inversión total superior a los 73 millones de euros.

Por último el parque Céfiro contaría con una inversión de 135 millones de euros, Céfiro se ubicará en los términos municipales de Mazaleón, Valdeltormo, Valjunquera, La Fresneda y Fórnoles y compartirá infraestructura de evacuación con los tres parques eólicos ya citados. Esta se construirá en los municipios de Mazaleón y Calaceite, en la provincia de Teruel; Maella, en la provincia de Zaragoza; y Casares, Batea, Villalba dels Arcs, La Pobla de Massaluca, La Fatarella y Ascó, en la provincia de Tarragona. Sus 32 turbinas de 6 MW de potencia unitaria sumarán una capacidad de 192 MW y podrán generar más de 597.100 MWh al año, con lo que abastecerá de electricidad limpia a casi 250.000 hogares, evitando, asimismo, la emisión anual a la atmósfera de cerca de 235.000 toneladas de CO 2 .

En todos ellos se instalarían aerogeneradores de 6 MW de potencia nominal, 115 metros de altura de buje y 176 metros de diámetro de rotor. La propia empresa Capital Energy, recordó que es una compañía energética española nacida en 2002 y cuya vocación es «convertirse en el primer operador 100% renovable verticalmente integrado de la península ibérica», y reconoció que con estos proyectos «acaba de dar un paso especialmente relevante para el desarrollo y promoción de energías renovables en Aragón».

Capital Energy desarrolla en Aragón 1.500 MW, principalmente eólicos, repartidos en más de una decena de proyectos. Con la puesta en marcha de toda esta capacidad renovable, que supondrá una inversión total superior a los 1.100 millones de euros, la compañía podrá cubrir el consumo energético de más de 1,7 millones de hogares al año y evitar la emisión a la atmósfera, también anualmente, de unos 1,6 millones de toneladas de CO 2 . Asimismo, el desarrollo completo de esta cartera permitirá a Capital Energy generar un importante efecto tractor en la comunidad, ya que la construcción de estas instalaciones propiciará la creación de unos 8.500 puestos de trabajo y conllevará una aportación fiscal de más de 26 millones de euros. En la fase de operación y mantenimiento, la empresa dará empleo permanente y de calidad a más de 300 profesionales de la región y su contribución fiscal anual se situará por encima de los 8 millones de euros.

En los últimos meses, la compañía ha avanzado en la tramitación de los parques eólicos Biota y Muno (en la comarca zaragozana de las Cinco Villas), Diana y Vientos del Sur (en la comarca también zaragozana de Campo de Borja) y Las Mareas I y II (en la comarca del Bajo Cinca, perteneciente a las provincias de Huesca y Zaragoza). Estos proyectos suman una potencia total de 580 MW. Capital Energy, que dispone de una oficina en Zaragoza con ocho empleados aragoneses y desde la que aborda el crecimiento de su proyecto de energías limpias en la región, también apuesta por el desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento y por el hidrógeno verde. Por ello, se incorporó, a finales del noviembre del 2020, al Patronato de la Fundación Hidrógeno de Aragón.

Alrededor de 35 GW de cartera de proyectos en la península ibérica

Desde la empresa afirmaron que «en línea» con su compromiso con la transición energética ecológica y justa, Capital Energy cuenta en la actualidad en la península ibérica con una cartera de proyectos eólicos y solares que ronda los 35 gigavatios (GW) de potencia, de los que más de 8,7 GW ya disponen de los permisos de acceso a la red concedidos. Gracias al lanzamiento de su comercializadora, en el último trimestre de 2020, Capital Energy ha culminado su objetivo estratégico de estar presente a lo largo de toda la cadena de valor de la generación renovable: desde la promoción, donde la compañía tiene una posición consolidada dada su trayectoria de casi 20 años, hasta la construcción, producción, almacenamiento, operación y el suministro. El objetivo de la empresa, que tiene más de 385 empleados distribuidos a lo largo de 15 oficinas en España y Portugal, es llevar al consumidor final la energía 100% renovable que ya está produciendo en sus propias instalaciones.