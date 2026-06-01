Éxito de participación y naturaleza en el XIII Maestrail Geoparque de Allepuz

Allepuz volvió a vestirse de corto para combinar deporte y naturaleza el pasado sábado con la celebración del XIII Maestrail Geoparque, una cita que reunió a unos 100 corredores adultos y a medio centenar de niños y niñas en el III Cross Infantil de la tarde.

La jornada se desarrolló bajo un ambiente festivo y deportivo, con los participantes disfrutando de los senderos y paisajes más representativos del entorno natural de Allepuz y del Geoparque del Maestrazgo, un territorio que combina historia, geología y belleza natural en cada kilómetro recorrido.

En la prueba reina de 24 kilómetros, el triunfo masculino fue para Miguel Royo Torrecillas, mientras que en categoría femenina se impuso Yolanda Monserrate Amela. Por su parte, en la modalidad de 13 kilómetros, la victoria masculina correspondió a Toni Sancho Aguilar, mientras que Andrea Sales se alzó con el primer puesto entre las mujeres.

Desde la organización destacaron la buena participación y el excelente ambiente vivido durante toda la jornada, consolidando al Maestrail Geoparque de Allepuz como una de las pruebas deportivas más importantes del Bajo Aragón histórico. Una cita que, año tras año, combina la exigencia deportiva con el disfrute de los paisajes únicos del Maestrazgo.