Actualizado 18:07

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

01 JUN 2026|

Actualizado 18:07

Éxito de participación y naturaleza en el XIII Maestrail Geoparque de Allepuz

La cita reunió a corredores de todas las edades en un recorrido por los paisajes más emblemáticos del Geoparque del Maestrazgo

Las tres mejores clasificadas de la categoría femenina en el XIII Maestrail Geoparque de Allepuz / Prensa Comarca Maestrazgo
Las tres mejores clasificadas de la categoría femenina en el XIII Maestrail Geoparque de Allepuz / Prensa Comarca Maestrazgo

La COMARCA01 06 2026

Comentar

AtletismoDeporte

Allepuz volvió a vestirse de corto para combinar deporte y naturaleza el pasado sábado con la celebración del XIII Maestrail Geoparque, una cita que reunió a unos 100 corredores adultos y a medio centenar de niños y niñas en el III Cross Infantil de la tarde.

La jornada se desarrolló bajo un ambiente festivo y deportivo, con los participantes disfrutando de los senderos y paisajes más representativos del entorno natural de Allepuz y del Geoparque del Maestrazgo, un territorio que combina historia, geología y belleza natural en cada kilómetro recorrido.

En la prueba reina de 24 kilómetros, el triunfo masculino fue para Miguel Royo Torrecillas, mientras que en categoría femenina se impuso Yolanda Monserrate Amela. Por su parte, en la modalidad de 13 kilómetros, la victoria masculina correspondió a Toni Sancho Aguilar, mientras que Andrea Sales se alzó con el primer puesto entre las mujeres.

Desde la organización destacaron la buena participación y el excelente ambiente vivido durante toda la jornada, consolidando al Maestrail Geoparque de Allepuz como una de las pruebas deportivas más importantes del Bajo Aragón histórico. Una cita que, año tras año, combina la exigencia deportiva con el disfrute de los paisajes únicos del Maestrazgo.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

La Iglesuela del Cid espera abrir su residencia a finales de verano

Se van a destinar 276.222€ al último equipamiento y la instalación del ascensor

Comentar

La Iglesuela del Cid espera abrir su residencia a finales de verano

Molinos abre la convocatoria de 'Corticos' para visibilizar el cine vinculado al territorio

Se buscan reportajes que hayan sido rodados en pueblos de zonas rurales como el Maestrazgo, Bajo Aragón y Teruel

Comentar

Molinos abre la convocatoria de 'Corticos' para visibilizar el cine vinculado al territorio

Alertan de falta de agentes forestales ante un verano con «riesgo total» de incendios

Unos 60 profesionales se jubilan durante esta campaña, lo que deja plantillas incompletas. El dispositivo de INFOAR incluye un nuevo vehículo autobomba y estrena sistema de drones

2

Alertan de falta de agentes forestales ante un verano con «riesgo total» de incendios

El Alcañiz Club de Fútbol condena los altercados en su partido juvenil frente al Atlético Teruel

El club ha publicado un comunicado oficial en sus redes sociales donde pide civismo y recuerda que el fútbol base debe promover respeto y convivencia entre jóvenes

Comentar

El Alcañiz Club de Fútbol condena los altercados en su partido juvenil frente al Atlético Teruel

Alba Bautista cierra el Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica con buenas sensaciones

La utrillense termina en séptimo puesto en mazas, en sexta posición en la rutina de aro y en decimotercer lugar en el All-Around para cerrar una gran participación en el...

Comentar

Alba Bautista cierra el Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica con buenas sensaciones

Meritorio 13º puesto de Gonzalo Sánchez y dominio absoluto de Nicolo Bulega en Superbike

El piloto turolense remonta después de su caída del sábado, mientras que el italiano brinda una de las mejores carreras de la temporada

Comentar

Meritorio 13º puesto de Gonzalo Sánchez y dominio absoluto de Nicolo Bulega en Superbike
Periódico del Bajo Aragón Histórico