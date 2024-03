Expertos debaten sobre el la cultura en el medio rural como «un bien básico»

Bajo el título «La cultura sobre el territorio. El concepto de bien básico cultural» en torno a 30 agentes sociales, políticos y culturales se dieron cita a un este Aula Rural a través de la cual se debatió sobre la mesa la importancia de la cultura en la sociedad rural y las dificultades para su desarrollo. El evento tuvo lugar el jueves por la tarde en la sede comarcal de Valderrobres y estuvo organizado por la Fundación Gabeiras, en colaboración con la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS-SDSN), con el apoyo del Grupo Bajo Aragón Matarraña (Omezyma) y la Comarca del Matarraña.

El objetivo de este evento fue el de reflexionar sobre la protección de la cultura y las posibles modificaciones que conllevaría en el medio rural el ordenamiento el desarrollo de las declaraciones públicas recientes que consideran a la cultura como un ‘Bien de primera necesidad’ ‘Bien básico’ o ‘Bien mundial’. La financiación de los proyectos culturales, la precariedad con la que operan, la falta de coordinación o la dificultad de atraer a público suficiente fueron temas abordados, pero de la misma manera afloraron la potencia creativa de la provincia y la capacidad de innovación de sus agentes.

«Existe una inseguridad a la hora de que un proyecto cultural tenga continuidad por falta de apoyo institucional. Sucede en el medio urbano, pero también aquí», explica María Lorenzo, coordinadora de la Fundación Gabeiras. Durante la jornada también se aludió a la necesidad de no contraprogramar a la hora de llevar a cabo un evento cultural, ya no solo en una misma comarca, si no incluso a nivel de toda la provincia. «Existe ya, tal y como nos explicaron durante la jornada de trabajo, cierta coordinación para que dos o varios eventos culturales no coincidan, pero aún así nos expresaron que sigue ocurriendo y es contraproducente», añade Lorenzo.

También aludieron a la necesidad de desplegar un sistema de protección y fomento de los derechos culturales que de una cobertura suficiente y contribuya al desarrollo completo de cualquier territorio. El grupo de trabajo estuvo conformado por referentes académicos del ámbito cultural como Pau Rausell (Universitat de València), Alfons Martinell (Red Española de Desarrollo Sostenible y ex.profesor de la Universidat de Girona), Jesús Prieto de Pedro (Catedrático de Derecho Administrativo de la UNED), o expertos independientes como Tony Murphy, Inmaculada Gonzalez Galey, Jose María Lasalle, Roger Dedeu y Patricia Gabeiras, reflexionaron durante estos tres días sobre la necesidad de aterrizar en medidas concretas legislativas, económicas y administrativas que pusieran en marcha todo un sistema cultural.

Todos ellos fueron recibidos por María Teresa Crivillé, presidenta de Omezyma y consejera comarcal, así como Joaquín Lorenzo, gerente del grupo de acción local. Asistieron, de igual modo, varios promotores culturales de la zona y representantes municipales de algunos municipios del Matarraña.

No obstante, el citado grupo de trabajo conoció diferentes iniciativas y celebró varias reuniones en Beceite tanto durante la jornada previa, el miércoles, como el pasado viernes.