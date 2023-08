Ezquerra: «Yo no me atrevo, pero el concurso de habilidad tractorística es un espectáculo en Vinaceite»

¿Cómo entró en política?

Fui en listas en las anteriores con Ciudadanos porque me lo pidió Álvaro Segundo, que es amigo. Esta vez dije que sí al PSOE e hice el equipo que quería. Entonces busqué yo a Álvaro, que estaba retirado pero me la tenía que devolver (ríe). Me decidí porque creo que en un pueblo tienes el compromiso de hacer algo más y yo ya llevo más de 15 años. Creo que tenemos buen equipo con Marta Pequerul y Rubén Izquierdo; y también con Francisco Gracia en el PP. Somos del pueblo, vivimos en el pueblo, con hijos y trabajo en el pueblo.