Caspe se ha despedido este lunes al joven de 27 años de Valencia que murió hace cinco días en una pelea en la localidad. La familia ha organizado un acto homenaje en la plaza Aragón -lugar donde ocurrieron los hechos-, al que han acudido decenas de vecinos y trabajadores, con los que tenían relación a través de la ETT que gestionaban la víctima y su padre. En torno a un altar con varios centros de flores y una foto de la víctima, las lágrimas han sido difíciles de controlar y los abrazos dejaban silencios imposibles de describir con palabras.

El denso silencio que se ha instalado al inicio del acto, que estaba convocado a las 17.00, se ha roto para compartir unas oraciones en urdú, realizadas por el imán de la mezquita pakistaní de Caspe, y otras en castellano, ofrecidas por el vicario parroquial de la capital comarcal. Tras ambos rezos, una frase se ha quedado flotando entre los presentes: "Siempre vivirá en nuestros corazones".

El funeral del joven valenciano tuvo lugar en su ciudad natal, pero la familia ha decidido acercarse hasta el municipio caspolino para que quienes les conocían les pudieran acompañar también: "Sé que muchos queríais venir a Valencia, pero está muy lejos. Prefiero lo que estamos haciendo ahora, vemos que todos lo apreciáis y le queríais. Solo me queda decir que no sois mis trabajadores, sois mis amigos. Gracias por haber venido", ha compartido su padre con la emoción contenida.

El homenaje se ha celebrado en la plaza Aragón./ S.F.

En prisión provisional

Cabe recordar que el presunto autor de los hechos se encuentra en prisión provisional desde el pasado viernes, cuando ingresó en el Centro Penitenciario de Zuera. Según ha publicado Heraldo, el presunto agresor de 23 años de edad y natural de Marruecos contaba con antecedentes policiales por robo. En este sentido, el Ayuntamiento caspolino ha aseverado que la víctima también tenía antecedentes.

La jueza del Tribunal de Instancia de Caspe dictó el ingreso provisional en la cárcel atendiendo a la petición de la fiscal así como al riesgo de fuga, dado que la Benemérita buscó durante casi 16 horas al investigado, que fue detenido el jueves a las 14.30 en una zona cercana a la estación de tren. En base al atestado presentado por la Guardia Civil, la instructora además manifestó que existen "indicios racionales" para imputarle un delito de homicidio.

Varios testimonios en la localidad han apuntado que el arrestado no residía en Caspe y el Consistorio ha corroborado que no estaba empadronado. Según las fuentes municipales, el investigado llegó al municipio para trabajar durante la campaña agrícola y se estaba alojando en la vivienda de un conocido.

Todavía no se han esclarecido los motivos que propiciaron la fatídica pelea que ocurrió sobre las 22.30 del pasado miércoles en la céntrica plaza Aragón. La jueza ha citado de momento a tres testigos y se espera que continúe interrogando a más personas en los próximos días.