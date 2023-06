La dirección estatal del PSOE se ha impuesto al Comité Provincial del partido en Teruel y el alcalde de Alcañiz en funciones, Ignacio Urquizu, no será el cabeza de lista de los socialistas turolenses al Congreso en las próximas elecciones del 23 de julio. No es la primera vez que Pedro Sánchez veta al alcañizano, quien en 2019 ya se cayó de las listas por sus desavenencias con el secretario general del PSOE. El Comité Provincial ha dado marcha atrás este miércoles y el nombre del alcañizano, que era el que se había indicado a las agrupaciones locales para que lo escogieran en votación entre el lunes y martes; no es el que se mandará primero a la dirección regional y después a la estatal para su visto bueno final.

Las listas al Congreso y Senado que se han aprobado por unanimidad en el Comité Provincial celebrado en Utrillas son muy diferentes a las planteadas en un primer momento. El diputado estatal en la última legislatura y alcalde de Mezquita de Jarque, Herminio Sancho, al que en el PSOE-Teruel querían como nº1 al Senado, volverá a encabezar la lista al Congreso. Le siguen Sonia Palacio, teniente alcalde del Ayuntamiento de Calamocha; y Joaquín Noé, alcalde de Ariño en las últimas cuatro legislaturas.

La alcaldesa de La Mata de los Olmos, Silvia Gimeno, que iba a ser la número 2 al Congreso, pasa ahora a liderar la candidatura al Senado. Por detrás tiene al secretario de Organización de la agrupación local de Teruel, Antonio Tomás; y a la alcaldesa de Valjunquera, Susana Traver. En un primer momento la lista a la Cámara Alta la iban a encabezar el citado Sancho y Mª José Villanueva.

La secretaria general de los socialistas turolenses, Mayte Pérez, ha destacado que en el «proceso de participación» de las agrupaciones locales se han presentado más de 40 nombres de candidatos y ha reconocido que ha sido la dirección estatal la que «les ha planteado que querían mantener a Sancho en el Congreso por la labor realizada en estos años». «Pensamos en dos perfiles que creíamos que eran complementarios y podían ofrecer buenos resultados en la calle. Ignacio Urquizu al Congreso por su perfil más político y porque entiende bien el lenguaje del parlamento y Herminio Sancho al Senado porque es un hombre cercano y muy del territorio», ha afirmado la líder del PSOE-Teruel al terminar la Comisión Ejecutiva Provincial celebrada en la sede de la Comarca de Cuencas Mineras.