La filóloga y docente alcañizana Andrea Ariño, premio CIEUSAL por la investigación de la lingüística

Andrea Ariño Bizarro, profesora de la Universidad de Zaragoza en el Campus de Huesca, ha obtenido el Premio de Investigación CIEUSAL para la Mejor Tesis Doctoral sobre Lengua y Lingüística hispánica. La filóloga alcañizana analiza la forma de expresar la causa propia del castellano -frente a la de otras lenguas- y su relación. Lo hace, entre otros aspectos, con la percepción de la responsabilidad o la culpa por parte de los hablantes bajo el título de ‘Estudio psicolingüístico y tipológico de la causalidad en español’.

El trabajo investiga como el español tiene una gran intención. Los hablantes monolingües de castellano expresan la relación entre causas y consecuencias y como la manera de describirlos hace que asignemos la responsabilidad. Pone como ejemplo la expresión «se me ha caído al suelo» a diferencia de «lo he tirado», viendo como el primer ejemplo muestra que no ha habido intención de hacerlo y con ello no hay propósito detrás, algo que, como indica, no pasa en otras lenguas. «Influye en la manera que responsabilizamos, se refleja la manera en la que actuamos«, explica Ariño.

Además, demuestra como en ese aspecto, los gestos dan información sobre lo que se dice y también marcan la intencionalidad, algo que haya ese momento no se había estudiado. Esto tiene consecuencias en muy diversas facetas de la vida. Así, recuerda la autora, esto nos ayuda, por ejemplo, a entender por qué en España los delitos de dolo catalogados se establecen a partir de la intención y voluntad que tenía el acusado.

Por ese trabajo, el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca (CIEUSAL) le entrega el galardón, y lleva consigo que próximamente se publique la tesis por Ediciones Universidad de Salamanca. «La tesis siempre es un camino complicado, a veces solitario, y este reconocimiento es un impulso», confiesa la filóloga.

Trabajo de campo

Para llegar a esas conclusiones, la investigadora ha realizado tres estudios psicolingüísticos en hispanohablantes tanto de España como de América. En ellos, ha hecho un trabajo de campo en el que entrevistar a diferentes castellano parlantes, muchos de ellos amigos y familiares alcañizanos.

En cada reconocimiento y conferencia a lo largo del mundo que Andrea imparte, tiene muy presente de donde viene. «Siempre que puedo digo que vengo de Teruel, de Alcañiz, y estoy muy orgullosa de poder vivir en una comunidad trilingüe como es Aragón», señala Ariño, quien también imparte clases de lengua aragonesa, lengua castellana y de lenguaje administrativo. Ella remarca la importancia de llevar estas lenguas a las aulas «es abrir la mente a la diversidad lingüística que a veces está contaminada por cuestiones políticas. Es una suerte contar con más de una lengua y hay que impulsarlo».

Andrea Ariño en uno de los experimentos junto a una compañera. /A.A.

Otros reconocimientos

Este último no es el único trabajo de Andrea Ariño sobre la causalidad que verá la luz en breve. La profesora del Campus oscense ya recibió el pasado mes de diciembre el Premio de Publicación ‘VenPalabras’, que la editorial de la Universidad Ca’Foscari de Venecia otorga cada año a la mejor monografía científica en el ámbito de la Lingüística Hispánica.

Pero, mientras se publican, y para quien quiera acercarse a esta cuestión en distintos formatos divulgativos, Ariño cuenta con un hilo en X, galardonado en el concurso #HiloTesis, o con un vídeo de su intervención en el concurso ‘Tesis en 3 minutos’ de Campus Íberus, en el que obtuvo el primer accésit; además de artículos en medios de comunicación dedicados a la divulgación científica.

