Fortanete ultima los detalles de un vivero de empresas que se suma al coworking

«Es la pescadilla que se muerde la cola. Si no tienes instalaciones atractivas y necesarias no puedes invitar a venir, es básico tener los servicios», defiende el alcalde de Fortanete Luis Gil. No sobran grandes industrias en el territorio, sin embargo, el primer paso para que se asienten o nazcan es crear una red de servicios que facilite su trabajo.

Por ello, el ayuntamiento de la localidad ha construido un innovador vivero de empresas, un espacio industrial de tres naves de 150 m² cada una donde poder trabajar. A punto de terminar el espacio, se espera en un mes comenzar el llamamiento de las empresas.

La construcción y adecuación de las naves lleva consigo una inversión de casi 400.000 euros, proveniente de distintos fondos: 120.00 euros del Fondo de Inversiones de Teruel, una partida del POS de la Diputación Provincial de Teruel y recursos de las arcas municipales.

El espacio está ubicado muy próximo al municipio, en la carretera A-226 hacia Teruel, cerca de la ermita de Santa Bárbara para facilitar sus conexiones. Además, cuenta con suministro de luz, agua y gas.

Un espacio más para el trabajo

Este servicio se suma al espacio coworking ya existente, el que cuenta con una capacidad para ocho trabajadores, con despachos y útiles como impresora. Sin embargo, arrastra un problema de conexiones a internet, básico para el trabajo. Por ello, se ha instalado una antena para ampliar la señal de internet.

«Facilita un trabajo colectivo y tiene buena acogida para autónomos y gente que teletrabaja, pero es básico tener buenas conexiones, algo que no sobra en el municipio y buscamos solventarlo», explica el alcalde, quien pone en valor que la fórmula ha hecho que segundos residentes puedan alargar su estancia estival «a pesar del problema de internet».

Más proyectos

Además de ello, el martes en pleno ordinario se aprobó la licitación de las obras de dos apartamentos municipales, los que contarán con dos habitaciones cada uno. Se construirán, con un presupuesto de 180.00 euros y se espera que estén listos antes de fin de año.

Se sumarán así a los dos últimos construidos el año pasado, con el objetivo de solventar la falta de vivienda. Y es que Fortanete, englobado en la red de Pueblos Mágicos de Aragón, es el municipio del Maestrazgo que más habitantes ganó el pasado año, aumentando su padrón en 15 residentes y sumando un total de 225. Nuevos vecinos e hijos del pueblo que regresan hacen aún más necesario ampliar la oferta de alojamientos.

Para mejorar la estancia de vecinos y también visitantes, también comenzará la construcción de un poste de carga de vehículos eléctricos ubicado alado de la carretera.