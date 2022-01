Frente común para exigir la retirada de los proyectos de centrales eólicas en el Matarraña

El 13 de marzo es uno de los días clave en la lucha contra los macroproyectos de renovables que se han proyectado para territorios como el Matarraña, Bajo Aragón o Bajo Aragón Caspe, entre otros. Ese día se ha convocado una manifestación en Zaragoza a la que este viernes se instó a asistir «y hacer ruido fuera de nuestros pueblos y que nos escuchen allí, en la ciudad». La instancia se lanzó en el salón de actos de la sede de la Comarca del Matarraña en una comparecencia convocada por las plataformas en Defensa de los Paisajes de Teruel, Valjunquera por los Paisajes y Valdeltormo por los Paisajes, las asociaciones Gent del Matarranya y Empresarios del Matarraña, además de los consistorios de Valdeltormo, Valjunquera, Valdealgorfa, La Fresneda, Fórnoles, Ráfales, Calaceite, La Portellada, Torre del Compte y Fabara.

Dijeron «no» a estos macroproyectos y exigieron a las empresas Capital Energy y Forestalia su retirada. Les instaron a acogerse al Real Decreto del Gobierno de España por el cual, el ejecutivo central ofrece la devolución de los avalas presentados por las propias empresas, si deciden retirar los proyectos que ven «poco viables» para su futuro desarrollo. «El plazo expira este domingo día 23 y desde aquí les decimos que se vayan, que recojan su dinero y se vayan porque ni queremos estos proyectos ni los necesitamos«, dijeron. «Por otro lado, pedimos al Gobierno de Aragón que proponga otros modelos enfocados al autoconsumo y adaptados a esta tierra«, añadieron y reiteraron su posición desde el inicio: «Queremos renovables. Sí, pero no así con los modelos de macroparques».

Todo ello después de que el ejecutivo central anunciase que las solicitudes encima de la mesa superan los 150.000 megavatios cuando las necesidades del país están en torno a 60.000 nuevos megavatios de energías renovables para 2030.

Cabe recordar que en el caso de Capital Energy, su proyecto -que incluye 84 aerogeneradores en la zona- pasó ya el periodo de exposición pública y se encuentra pendiente de la aprobación o no de su Informe de Impacto Ambiental. En el caso de Forestalia, sus proyectos que incluyen 63 aerogeneradores, se encuentran aún en periodo de alegaciones hasta la segunda semana de febrero.

Asistencia y participación

La cita, abierta a los medios de comunicación y a todo el público en general, gozó de participación vecinal con una alta ocupación de las butacas. También hubo participación, más concretamente por parte de un grupo de vecinos que se desplazaron desde Maella, localidad para la que también se plantean aerogeneradores. Qué pasará dentro de décadas con los molinos cuando estos hayan acabado su vida útil es una de las muchas inquietudes que se expusieron. Ante la alta probabilidad de que no suceda nada y simplemente se queden ahí para siempre, la conclusión fue «impedir que no se pongan». «Nadie va a venir dentro de 50 años a desenterrar las zapatas y llevarse los molinos porque ya no será de nadie, al menos no de la empresa original. Seguramente acabe en manos chinas como ya ha pasado en alguna población de otras zonas», explicaron.

Desde las plataformas por los paisajes invitaron a firmar las alegaciones a disposición de los asistentes, un documento que también se puede descargar desde redes sociales; recordaron que hay activas mesas de recogidas de firmas como la de Alcañiz recientemente donde en dos jornadas se recogieron unas 400. Invitaron a los asistentes a «difundir el mensaje y a acudir el día 13 a Zaragoza a la manifestación«.

A nivel local continuarán las actividades con más charlas informativas, entre ellas la que el domingo en Valdeltormo servirá de presentación de Valdeltormo por los Paisajes, la de más reciente creación.