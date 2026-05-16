Actualizado 13:02

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

16 MAY 2026|

Actualizado 13:02

La Fundación Sarabastall de Caspe quiere recaudar fondos para crear bibliotecas en Pakistán con el cuento ‘La canción que lo cambió todo’

Lucía Gracia y Lorena Villegas han sido las encargadas de la redacción y las ilustraciones. El acto de presentación llena hasta la bandera el Castillo del Compromiso

Lucía Gracia Lasheras y Lorena Villegas Fontoba, encargadas de la redacción del cuento y sus ilustraciones. / Susana Campos
Lucía Gracia Lasheras y Lorena Villegas Fontoba, encargadas de la redacción del cuento y sus ilustraciones. / Susana Campos

Alba ZuritaLa COMARCA16 05 2026

Comentar

Caspe

ActualidadGente y FamiliaSociedad

'La canción que lo cambió todo' no pretende ser un cuento al uso. Quiere llegar a todos los colegios y maestros, recaudar fondos para impulsar bibliotecas en El Valle de Hushe en Pakistán y sembrar valores de acogida y diversidad en la sociedad. Es el objetivo con el que la Fundación Sarabastall de Caspe de la mano de Lucía Gracia Lasheras y Lorena Villegas Fontoba pusieron en marcha este proyecto que llenó el Castillo del Compromiso hasta la bandera en su presentación este viernes.

El cuento solidario está lleno de sensibilidad e invita a reflexionar sobre el poder de la música, la amistad y la empatía. Gracia se encargó de la redacción y Villegas de las ilustraciones. "Son dos personas que siempre han estado muy vinculadas con nosotros y nos llena de orgullo el resultado", valoró María Pilar Lasheras, presidenta de la Fundación, en los micrófonos de Radio La Comarca.

La historia narra la llegada de un niño africano a una escuela donde todo le resulta extraño. No entiende el idioma, no consigue relacionarse con sus compañeros y se siente completamente aislado. Sin embargo, durante un recreo, una canción comienza a sonar y algo cambia. La música se convierte en el puente que rompe el silencio, acerca corazones y demuestra que, incluso sin compartir idioma, las personas pueden entenderse, acompañarse y construir amistad. Además, incorpora además una experiencia interactiva muy especial a través de un código QR incluido en el libro.

El acto contó con la colaboración especial del Coro Infantil Ciudad de Caspe y estuvo enmarcado dentro de las actividades programadas durante el mes de mayo con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

A la venta en Caspe, Alcañiz y online

El cuento 'La canción que lo cambió todo' estará a la venta en Aragondisc y Natura en Caspe y en la librería Ibáñez de Alcañiz. También estará disponible en la librería virtual de la Fundación Sarabastall. En la primera edición del libro se han impreso 400 ejemplares patrocinados por el Ayuntamiento de Caspe. Los fondos recaudados estarán destinados a proyectos de cooperación impulsados por la Fundación Sarabastall. Se dará prioridad al área educativa y a la creación de pequeños espacios de préstamo y lectura de libros en las aldeas del valle.

25 años trabajando en Pakistán

Fue en 2001 cuando la Fundación llegó por primera vez al norte de Pakistán y desde entonces se han ido desarrollando diferentes proyectos. "Era una zona absolutamente pobre y alejada de cualquier lugar, pero rodeada de inmensas montañas. Cuando preguntábamos a la gente que necesitaban, la educación era algo primordial", recuerda Lasheras. En ese momento crearon un sistema de becas y de apoyo a los maestros para que terminarán su formación. A partir de ahí, surgieron muchas otras iniciativas en torno a la sanidad o la agricultura para apoyar de forma integrar a esta aldea.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Más de 1.500 inmigrantes buscarán regularizar su situación en el Bajo Aragón Histórico: «Venimos para trabajar»

TESTIMONIOS. Cruz Roja y Cáritas acompañan a cientos de expedientes en Caspe, principal punto de tramitación. Sectores como el campo creen que el proceso beneficiará a la contratación de mano...

2

Más de 1.500 inmigrantes buscarán regularizar su situación en el Bajo Aragón Histórico: «Venimos para trabajar»

Las obras de la carretera de acceso a Fayón empezarán este año con una inversión de 1,6 millones de la DPZ

La primera fase de mejora se acometerá en tres kilómetros que discurren entre la localidad y el límite con Tarragona. El resto se ejecutará en 2027

Comentar

Las obras de la carretera de acceso a Fayón empezarán este año con una inversión de 1,6 millones de la DPZ

Caspe premia las mejores imágenes de la floración en el III Concurso Fotográfico 'La Flor de Caspe'

El certamen, celebrado durante la III Andada Popular, reconoce fotografías que muestran la belleza de los frutales en flor y el valor paisajístico y agrícola del territorio

Comentar

Caspe premia las mejores imágenes de la floración en el III Concurso Fotográfico 'La Flor de Caspe'

Alcañiz se vuelca con el Campeonato de España de Halterofilia: «Es una movilización propia de una cita internacional»

La gala de presentación en el Recinto Ferial reúne a 200 personas en un evento posible gracias a una veintena de colaboradores y a la familia Magallón Alquezar

Comentar

Alcañiz se vuelca con el Campeonato de España de Halterofilia: «Es una movilización propia de una cita internacional»

Una médica denuncia una agresión pasando consulta en Albalate: «Las consecuencias repercuten en todo el sector y el resto de pacientes. Hay que denunciar y no normalizarlo»

Fue víctima de amenazas en la consulta e intervino la Guardia Civil. Con su caso, Yohana De Gracia invita a tomar conciencia de los costes sociales. Los casos suben a...

Comentar

Una médica denuncia una agresión pasando consulta en Albalate: «Las consecuencias repercuten en todo el sector y el resto de pacientes. Hay que denunciar y no normalizarlo»

Aragón se prepara para el gran eclipse: hasta 4 millones de personas para contemplar un fenómeno que no sucede desde 1912

El dispositivo de seguridad se reforzará en los municipios rurales al ser los menos preparados en cuanto a infraestructura y medios. Preocupa la movilidad en carreteras y el riesgo de...

Comentar

Aragón se prepara para el gran eclipse: hasta 4 millones de personas para contemplar un fenómeno que no sucede desde 1912
Periódico del Bajo Aragón Histórico