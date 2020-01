El Gobierno de Aragón reclamará ayudas ante la «situación de excepcionalidad» por el paso de la borrasca Gloria

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, ha señalado que no tiene “ninguna duda” de que Aragón estará incluido en la partida de ayudas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para los damnificados por el paso de la borrasca Gloria por la península. “En la costa son muy evidentes los daños, pero aquí se encuentran aún bajo la nieve y eso hace más difícil hacer una evaluación inmediata de los daños”, ha explicado la consejera, que ha añadido en todo caso que “los ayuntamientos ya van conociendo el estado de sus instalaciones y de las empresas y granjas”.

Entretanto, continúan los trabajos para restablecer los accesos a los núcleos afectados al igual que los suministros de electricidad y telefonía. Mayte Pérez ha presidido una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI). Han participado entre otros el jefe de servicio de Seguridad y Protección Civil, Miguel Ángel Clavero; miembros del Gobierno de Aragón de Educación, Carreteras, el 061 Aragón, Gestión Forestal, el Instituto Aragonés del Agua, el Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en Zaragoza, y representantes de la Delegación del Gobierno, el Ministerio de Fomento, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias y la AEMET. También han vuelto a estar presentes miembros de Endesa y de Telefónica.

Tras repasar “núcleo por núcleo” todas las comarcas afectadas, a media tarde del jueves quedaban solo cinco municipios incomunicados y en uno de ellos -Anadón- ya estaban entrando las máquinas. “Santa Cruz de Nogueras, Nogueras, Piedrahita, Monforte de Moyuela y Anadón están ahora aislados, pero a lo largo de la tarde o noche esperamos que acaben ya teniendo acceso”, ha manifestado la consejera de Presidencia. Ahora la prioridad es recuperar en todas las comarcas afectadas el suministro de electricidad y telefonía. En este sentido, Mayte Pérez hizo un “llamamiento” a Endesa y Telefónica para que aumenten su “nivel de exigencia y compromiso” de cara a solucionar estos problemas.

Email y teléfono para las ayudas

A su vez, la consejera ha anunciado que se ha habilitado un correo electrónico (borrascagloria@aragon.es) y un teléfono (976 713 618) para que “todos los ayuntamientos afectados, de todas las comarcas de Teruel y de las cuatro de Zaragoza, envíen los daños estimados tanto en infraestructuras municipales como en iniciativas empresariales para de manera más concreta evaluar los daños generados”. Con esta información se pedirán posteriormente las ayudas ante la “situación de excepcionalidad” vivida.

Según los datos recabados en el CECOPI, a media tarde había en Aragón unos 1.200 abonados sin suministro eléctrico y en 27 municipios aún no hay conexión telefónica ni fija ni móvil. Los problemas en la cobertura telefónica se centran en comarcas como la de Matarraña -principalmente- y Jiloca, con alguna afección también en Gúdar-Javalambre. Respecto a la red de carreteras autonómicas se ha trabajado para garantizar el acceso a los municipios. En estos momentos quedan pendientes, como ha informado la consejera, los accesos a Nogueras, Santa Cruz de Nogueras, Monforte de Moyuela y Piedrahita. Todavía hay algunos tramos de carreteras pendientes de abrir en Teruel.

Los mayores problemas se encuentran en las carreteras más estrechas, en las que las máquinas tienen más riesgo de salir de la calzada debido a la escasa visibilidad. Otro de los problemas habituales son los ventisqueros que devuelven la nieve a la calzada. Durante la jornada de hoy también se han atendido desprendimientos en algunos puntos, aunque sin daños personales.

En cuanto a las rutas escolares, está previsto que de las 117 rutas en total de la provincia de Teruel se vean afectadas 8 de forma total y otras 19 de forma parcial, con lo que serán 422 los alumnos que no podrán acceder a sus centros escolares por las inclemencias del tiempo, frente a los 1.714 que no han podido hacerlo este jueves. En la provincia de Zaragoza, por su parte, se espera que a lo largo de la noche se normalicen las rutas de transporte de la Comunidad de Daroca en los términos de Val de San Martín y Used, de manera que el servicio discurriría con normalidad en la provincia.

Volumen de llamadas al 122 Aragón

En total, el episodio de la tormenta Gloria ha generado desde su inicio casi 5.300 llamadas al 112 Aragón y la apertura de 1.500 incidentes, ambos datos hasta las 20.00 de este jueves. El día con más actividad fue el martes, con 1.504 llamadas y 453 incidentes, seguido del miércoles, con 1.459 llamadas y 444 incidentes. El primer día del temporal, el lunes, el 112 Aragón recibió 1.147 llamadas y gestionó 254 incidentes. Por último, este jueves hasta la noche el servicio ha recibido 1.185 llamadas y ha abierto 348 incidentes. Hay que recordar que, entre semana, lo habitual es recibir en torno a 800 llamadas y gestionar alrededor de 200 incidentes.

La UME, en las instalaciones de Motorland

Mientras, las instalaciones de Motorland Aragón se han convertido en una improvisada base logística de la UME, en la cual un destacamento de 87 militares del grupo táctico destinado a la comarca del Bajo Aragón podrá trabajar y alojarse de forma segura y cómoda. Las infraestructuras polivalentes de Motorland Aragón se ponen de este modo al servicio de la sociedad más allá de la propia actividad que en ellas tiene lugar habitualmente.