DGA coordina los trabajos con la prioridad de que no queden núcleos aislados por la nieve

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), reunido este miércoles por la mañana, ha decidido mantener el nivel 2 de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil (PLATEAR) manteniendo como prioridad el restablecimiento de los accesos a las zonas que permanecen aisladas y del suministro eléctrico.

El Gobierno de Aragón coordina de este modo unos trabajos que siguen adelante. “Mientras haya municipios aislados, sin luz o sin telefonía la emergencia continuará”, ha asegurado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez.

La consejera ha presidido la reunión del CECOPI, en la que han estado presentes, entre otros, representantes de Educación, Carreteras, Agricultura, IASS, 061 Aragón, Subdelegaciones del Gobierno, Diputaciones provinciales de Zaragoza y Teruel, Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Confederación Hidrográfica del Ebro, AEMET y Endesa. Esta tarde, a las 18.00 horas, volverá a reunirse para hacer un nuevo análisis de la situación.

Mayte Pérez ha indicado que con la borrasca Gloria han coincidido “tres circunstancias” muy relevantes. “Primero, una gran cantidad de nieve, que en muchos pueblos alcanza un metro; segundo, mucha ventisca, lo que produce que lo que va limpiando el quitanieves a los pocos minutos vuelva a estar cubierto, y finalmente la extensión, ya que ha afectado a casi la totalidad de las comarcas de Teruel y también a la Ibérica zaragozana”.

Núcleos aislados

El principal objetivo de las labores que coordina el Gobierno de Aragón es que no quede ningún núcleo aislado al final del día. A mediodía había medio centenar de puntos aislados en la provincia de Teruel: Puertomingalvo, La Zoma, Campos (Aliaga), Cirugeda (Aliaga), Pitarque, Montoro, Ferreruela, Lagueruela, Bea, Fonfría, Allueva, Salcedillo, Segura de Baños, Cucalón, Loscos, Monforte, Lanzuela, Piedrahita, Rudilla, Anadón, La Hoz de la Vieja, Josa, Obón, Alcaine, Blesa, San Martín del Río, Villar del Salz, Peracense, Almohaja, Rodenas, Velilla, Tormón, Alobras, Riodeva, Tramacastiel, Mas de la Cabrera, Seno, Cuevas del Cañart, Dos torres de Mercader (Castellote), Ladruñán (Castellote), La Algecira (Castellote), Las Parras de Castellote, Alpeñes, Corbatón, Ferreruela del Rincón, Cuevas del Portal Rubio, Las Parras de Martín, La Rambla de Martín, Fuencerrada, Peñasroyas(Montalbán) y Torre de las arcas.

Y cerca de una veintena en Zaragoza: Campillo, Cimballa, Moyuela, Santed, Villanueva de Jiloca, Moneva, Plenas, Villar de los Navarros, Ferreruela, Mainar, Torralbilla, Berrueco, Vistabella, Aladrén, Tosos, Used, Val de San Martín y Acered.

Durante la noche se ha trabajado de la mano de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el apoyo a los equipos de Endesa para restablecer el suministro en el Matarraña y el Bajo Aragón. Se ha ido instalando generadores para dar suministro y por la mañana se había conseguido reducir a 3.000 el número de abonados afectados por cortes.

En la Ibérica zaragozana, en localidades como Daroca, Santed y Gallocanta la UME ha apoyado a Endesa, unas labores que continúan. A la vez, la UME ha aprovechado para ir limpiando la nieve en la zona de la laguna de Gallocanta, para después ampliar el área.

La gran acumulación de nieve ha provocado averías en la red eléctrica al haber arrastrado varias torres. Ahora se trabaja en la localización exacta del motivo de estas averías, una labor que también se realiza desde un helicóptero, y en que sean solventadas. En total se han instalado 20 grupos electrógenos que dan un servicio provisional a varios puntos y se ha solicitado 10 más.

De Teruel hay instalados grupos en Calanda, Peñarroya, Fórnoles, Ráfales, Arens de Lledó y Ariño, las localidades en las que tenían problemas el mayor volumen de clientes. De la Ibérica zaragozana, se trabaja en Berrueco, Castejón de Tornos, Cubel, Daroca, Gallocanta, Santed, Used y otros pequeños núcleos.

Del Bajo Aragón, las principales afecciones están en Valderrobles, donde se están coordinando los trabajos con la UME para instalar grupos electrógenos y el problema estaba por la mañana en camino de resolverse.

Carreteras

De la red autonómica, en Teruel hay 22 equipos trabajando, de los que 16 son del Gobierno de Aragón y 6, contratados. En estos momentos ya están contratados todas las máquinas disponibles en la provincia y hay dos palas que se van a incorporar esta mañana.

Desde media mañana hay dos equipos en la zona de Matarraña para desbloquear dos puntos en Ejulve y Puertomingalvo carretera A-1702.

Respecto al desprendimiento en la carretera Mazaleón-Valdeltormos, ya se puede transitar por la vía puesto que se han apartado los árboles que impedían el paso, pero aún hay grandes piedras en la carretera.

En Zaragoza, los seis equipos trabajan en Daroca y después se han desplazado a la A-211 para continuar en el puerto de Santed. También se trabaja en la zona de Munébrega. De la A-2101 se ha llegado hasta Aguilón. Se incorporarán dos máquinas más. Se ha desplazado el equipo de Ejea a la A-1306 entre Codos y Mainar. Se ha restablecido la comunicación viaria con Aguarón, que estaba incomunicado.

Sobre la situación en los ríos, apenas se han registrado incidencias. “Hemos estado alertas fundamentalmente con el río Algás en Lledó, pero no hay grandes problemas. El Matarraña es el río que vigilamos más estrechamente, pero nos dificulta el hecho de no tener suministro eléctrico. En el Guadalope, con el que también estábamos preocupados, no se han registrado problemas”, ha explicado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales.

En cuanto a la meteorología, la borrasca se desplaza al norte durante la jornada a Cataluña y a la provincia de Huesca. Desde las 15.00 están previstas lluvias en parte de Teruel, aunque con un volumen inferior al martes. La cota de nieve ha subido y por la tarde probabilidad de lluvia en la mitad norte de Aragón y también alcanzará el Bajo Aragón.

Educación

Como se acordó en la última reunión del CECOP del martes, todas las rutas escolares de la provincia de Teruel se han suspendido durante la jornada de hoy por precaución, afectando a los 2.300 estudiantes que cada día utilizan este servicio. Aunque se recomendó mantener abiertos los colegios e institutos para que los alumnos y alumnas que no utilizan el bus escolar pudieran asistir, el temporal no ha permitido la apertura de algunos de ellos, como todos los centros educativos de Andorra y Utrillas, así como las aulas de los CRA Alifara, Aliaga, El Poyo y Bello, y los colegios de Muniesa, Mas de las Matas, Cantavieja y La Fresneda.

En la provincia de Zaragoza el temporal también ha dejado algunas cancelaciones totales o parciales. Todas las rutas escolares que llevan a Daroca han sido canceladas, así como la que comunica Abanto con Calatayud. Tampoco han podido hacer parada los servicios hacia el IES Joaquín Costa de Cariñena desde Paniza, Alfamen, Encinacorba, Aguarón y Cosuenda. Alrededor de 100 escolares se han visto afectados.