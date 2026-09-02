El Gobierno de Aragón y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han alcanzado este miércoles un “acuerdo de mínimos” para abrir una negociación sobre las condiciones laborales del personal funcionario y laboral de la Administración autonómica que participa en el operativo INFOAR de prevención y extinción de incendios forestales. Las brigadas de bomberos, por su parte, continúan en huelga desde hace dos semanas ante la falta de avances en sus negociaciones.

El acuerdo se produjo durante una reunión de la Mesa Técnica de Medio Ambiente, con participación de representantes de los departamentos de Hacienda, Interior y Administración Pública y Medio Ambiente y Turismo.

Compensaciones económicas

Uno de los primeros compromisos será estudiar de forma inmediata la fórmula legal que permita compensar económicamente el esfuerzo extraordinario y la disponibilidad del personal durante la campaña de incendios de este verano. Los sindicatos consideran que la normativa actual, con unos 25 años de vigencia, ha quedado obsoleta ante una campaña de especial intensidad.

La negociación comenzará también con el análisis de un posible incremento de plantilla y la redistribución de las localidades de destino de los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN). Según CCOO, UGT y CSIF, el Ejecutivo se ha comprometido además a abordar la creación de nuevos puestos de distintas especialidades y categorías.

El calendario de negociación incluirá otras cuestiones como la aplicación de la Ley de Bomberos Forestales, la futura Ley autonómica de Agentes Forestales, la adecuación de centros de trabajo, el Decreto de Guardias y la renovación del parque de vehículos.

Los sindicatos piden celeridad

El Gobierno de Aragón valora el acuerdo como un primer paso para encauzar las reivindicaciones mediante el diálogo y dentro de los procedimientos legales vigentes, mientras que los sindicatos lo consideran un avance todavía insuficiente y reclaman mayor rapidez, compromisos concretos y una dotación presupuestaria que permita desarrollar las medidas.

Cabe recordar que, en INFOAR participa personal como APN, ingenieros técnicos forestales, ingenieros de Montes y conductores, entre otros profesionales vinculados al dispositivo contra los incendios forestales.