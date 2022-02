El Gobierno podría recibir este mes la autorización a la fiscalidad diferenciada

La autorización definitiva de la Unión Europea a la propuesta del Gobierno Central sobre la aplicación de las ayudas de hasta el 20% de los costes laborales que ya contemplan los Presupuestos Generales del Estado para este 2022 podría llegar en dos o tres semanas. El pasado 1 de diciembre el ejecutivo estatal remitió a Bruselas el mapa de las ayudas de finalidad regional para el periodo 2022-2027 en el que están enmarcadas las bonificaciones de los costes laborales de Teruel, Cuenca y Soria y otras muchas ayudas de otro tipo para otras zonas.

Este plazo de un máximo de tres semanas es el que le han confirmado al diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, las distintas fuentes de los ministerios a los que ha estado consultado la agrupación de electores. Una vez España reciba esa autorización el Gobierno Central dará vigor a estas ayudas vía real decreto u otra tramitación.

Pese a la polémica inicial porque las ayudas a los costes laborales aparecían en una disposición adicional pero no con una partida presupuestaria con nombre y apellidos, ésta no sería necesaria si su aplicación es de forma directa con una bonificación a las cuotas de la Seguridad Social.

Su aplicación podría ser de carácter retroactivo para que computen a partir del 1 de enero de este 2022 y por un periodo inicial de seis años (2022-2027). «En este tiempo nos hemos estado preocupando de cómo evolucionan y estamos insistiendo porque fue una de las condiciones sine qua non que pusimos para apoyar los Presupuestos de 2022 y así fue. Primero se incluyó en la disposición adicional 115 y finalmente en la 123», destaca el diputado de Teruel Existe.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, respondió en la sesión de control del Senado del pasado martes a una pregunta de la senadora del PP, María José Heredia de Miguel, sobre las medidas concretas con las que se implantará la fiscalidad diferenciada. En su respuesta no descartó que las ayudas sean retroactivas: «Estamos hablando de un mapa de ayudas, que es el que está pendiente de aprobar la Unión Europea, que puede tener después carácter retroactivo hasta el 1 de enero, pero que todavía, le insisto, no ha sido aprobado«.

En los criterios que basen la aplicación de esta bonificación ha estado trabajando el Gobierno de Aragón con el Central para que a su vez el ejecutivo estatal lo trasladara a la Comisión Europea y esta dé la autorización definitiva . Fuentes de la consejería de Presidencia de DGA recalcan que pese a que se trata de una gestión compleja que se debe articular muy bien hasta el momento su tramitación ha ido considerablemente rápida. Sobre todo, teniendo en cuenta de que hace apenas dos años que se dieron los primeros pasos para modificar las directrices europeas de estas ayudas.

Las empresas de la provincia de Teruel aumentarán entre un 4,5% y un 8% su competitividad dependiendo del sector cuando se apliquen las ayudas de hasta el 20% de los costes laborales que contemplan los Presupuestos de 2022. Se estima que una empresa media con 15 empleados destina 455.000 euros al año a pagar sueldos y cotizaciones de la Seguridad Social y, de esta cifra, podrá descontarse 90.000 euros que mejorarán su competitividad y sus resultados.

La forma más operativa de articular las ayudas, que también podría alcanzar a zonas adyacentes con una densidad de población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, es mediante la aplicación de beneficios sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. Así lo estipula un informe elaborado por la consultora Garrigues por encargo de los gobiernos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León en el que se da respuesta a cómo articular las bonificaciones y que esperan que facilite al Gobierno central la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas valide las ayudas, de forma que no tenga efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea.

El diputado del PSOE por Teruel, Herminio Sancho, defiende el trabajo del Gobierno de Aragón y del Central en el avance de las ayudas a los costes laborales. Asegura que en las últimas semanas se han producido reuniones y una vez se culmine con la reforma laboral y la mejora de las pensiones, el Gobierno se centrarán en los costes laborales de Teruel, Cuenca y Soria. «Este Gobierno es el que ha liberado la fiscalidad diferenciada y por él no va a quedar según me confirman desde los ministerios de Hacienda y reto Demográfico. Una vez terminemos con las pensiones y la reforma laboral lo llevaremos a cabo», apunta el diputado del PSOE por Teruel y alcalde de Mezquita de Jarque (Cuencas Mineras).

Por su parte el PP mantiene que pese a que la fiscalidad diferenciada se incluyó en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado del 2022,se trata de «un brindis al sol» que no es posible ejecutar «por la falta de trabajo del Gobierno central». «No hay una España vaciada sino una España olvidada y maltratada por este Gobierno y por el PSOE. Exigimos al ejecutivo de Pedro Sánchez que deje de atacar al mundo rural, a la agricultura y ganadería y también que ponga en marcha de manera inmediata y urgente el plan de fiscalidad diferenciada para Soria, Teruel y Cuenca. Lo que más vergüenza nos produce fue comprobar cómo el PSOE y Teruel Existe se intentaban atribuir el mérito y el rédito político de una noticia que hoy es falsa», afirma Alberto Herrero, diputado del PP por Teruel y alcalde de Calanda. El Partido Popular intentó que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, compareciera en el Congreso para explicar la aplicación de la fiscalidad diferenciada para Teruel. Sin embargo, la Diputación Permanente, con el voto de PSOE, Podemos, PNV y ERC, vetó hace unos días la comparecencia de la ministra en la Cámara Baja.

La patronal pide premura

Mientras tanto la patronal se mantiene a la espera de los avances políticos después del trabajo que han realizado en los últimos años para que Bruselas diera el visto bueno a las ayudas a los costes laborales para Teruel, Cuenca y Soria.

José Antonio Guillén, vicepresidente CEOE-CEPYME Teruel, reclama que el sistema por el que lleguen las ayudas sea lo más sencillo posible sin trámites administrativos que no solo complicarían a las empresas sino también a la administración. Por ello pide que sea a través de bonificaciones a la Seguridad Social y que sean del 20% aprovechando el máximo permitido por las directrices; y que se incluyan todos los sectores posibles. No obstante, reconoce que es previsible que algunos puedan quedarse fuera por tener ayudas de otras directrices.

El citado informe de la consultora Garrigues estipula que podrán acceder a las ayudas pymes, micropymes y autónomos de menos de 250 trabajadores con un facturación menor a los 50 millones de euros al año. No están incluidos el sector primario, transportes, telecomunicaciones, finanzas, consultoría financiera, seguros y la extracción de metales por un requisito que impone la Comisión Europea.

Los presidentes de las Cámaras de Comercio de Cuenca, Soria y Teruel firmaron este hace dos meses un manifiesto conjunto para exigir al Gobierno de España que las medidas de apoyo para las empresas de las tres provincias que ya recogen los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se articulen para que puedan ponerse en marcha el 1 de enero.

El presidente de la Cámara de Teruel, Antonio Santa Isabel, destaca que es una oportunidad única que no se puede dejar pasar y por ello todos los agentes económicos y sociales están pendientes de los avances y del trabajo que se está realizando. «Permitirá que nuestras empresas sean más competitivas en un mercado global ayudando también a la atracción de proyectos empresariales y a que nuestra provincia sea más atractiva para trabajar en ella . Las ayudas repercutirán en los salarios. Hay problemas para encontrar trabajadores e incluso hay empresas que tienen proyectos que no llevan a cabo por la escasez de personal», precisa Santa Isabel.