El Gobierno sigue sin confirmar cuándo aplicará la fiscalidad diferenciada para Teruel, Cuenca y Soria; y justifica el retraso por la coyuntura económica

El Gobierno Central sigue sin aplicar las ayudas de hasta el 20% de los costes laborales en Teruel, Cuenca y Soria; y alude a la complicada «coyuntura» económica derivada de la disparada inflación y la guerra en Ucrania para justificar que no existe una fecha para su entrada en vigor pese a que ya han pasado cuatro meses desde la aprobación de los Presupuestos Generales y un año del visto bueno de la Comisión Europea. El secretario general para el Reto Demográfico, Francesc Boya, se limita a reiterar la «voluntad» del ejecutivo aunque sin concretar ni cuándo ni cómo se aplicarán más allá de decir que “se está trabajando en la parte técnica». Una posición que no ha gustado a la patronal, que ha advertido que, aunque entienden que la situación económica es complicada, las tres provincias llevan décadas esperando este mecanismo y «la paciencia tiene un límite».

Boya se reunió este martes en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico con representantes de las organizaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria que integran la Red SSPA además de con las diputaciones de las tres provincias. Formaron parte de la delegación turolense el presidente de CEOE-CEPYME Teruel, Juan Ciércoles; el vicepresidente de CEOE-CEPYME y técnico de la red SSPA, José Antonio Guillén; la coordinadora de la Red SSPA, Sara Bianchi; y la diputada de Desarrollo Territorial de la DPT y alcaldesa de Mas de las Matas, María Ariño.

En este encuentro, que formaba parte del diálogo constante que mantiene la red SSPA con la secretaría para el Reto Demográfico, se agendó para hablar de diferentes proyectos de lucha contra la despoblación y la revitalización económica como ‘5 for Rural’ aunque, como sucede en todos los contactos con el Gobierno, la patronal aprovechó para reivindicar una vez más la aplicación de las ayudas a los costes laborales.

«El secretario nos trasladó lo que ya conocemos, la voluntad aplicar la fiscalidad diferenciada pero sin ninguna novedad y también nos habló de que es consecuencia del contexto económico global. Aunque parece que no es el mejor momento para este tipo de medidas eso no es excusa para que no se apliquen porque en estas tres provincias llevamos décadas en una situación distinta a la que disfrutan otros territorios y si esperamos a que el contexto sea el adecuado quizá no lo sea nunca por unas cosas u otras. Vamos a esperar a que el Gobierno dé los pasos adecuados. Nosotros lo seguimos recamando y haciéndoles ver que estas ayudas son muy importantes para nuestras provincias pero la paciencia tiene un límite, ya veremos hasta cuando», ha afirmado Guillén.

Por su parte, fuentes de la Secretaría General para el Reto Demográfico reiteran que el «compromiso del Gobierno de aplicar una fiscalidad diferenciada en las zonas susceptibles de acogerse a la Directriz comunitaria es claro, y se está trabajando en esta parte técnica dentro de los mecanismos de gobernanza del reto demográfico: Comisión Delegada para el reto demográfico, Conferencia Sectorial de Reto Demográfico, y grupo de trabajo con agentes socioeconómicos». Insisten también en que la reunión con la red SSPA fue constructiva y que «la acción del Gobierno en materia de reto demográfico tiene que ir y va, más allá de la fiscalidad diferenciada». «Proponemos un programa integral de actuación, a través de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, con medidas que ya se están poniendo en marcha y que ya están teniendo impacto: mejora de la conectividad digital (programa UNICO), incorporación de los municipios a la transición energética (Programa DUS 5000 de eficiencia y autoconsumo), mejora de la movilidad rural (recientemente se ha constituido la Mesa de movilidad rural sostenible), mantenimiento de los servicios básicos en el territorio, por ejemplo, a través de las oficinas de justicia, o impulsando el emprendimiento y la innovación (red de centros en Soria, Teruel y Cuenca). Son solo algunas de las iniciativas que desde diferentes ministerios se están llevando a cabo», afirman desde la Secretaría General para el Reto Demográfico.