Telmo: «Gracias al esfuerzo colectivo no hemos cerrado consultas, el paciente lo debe ver»

¿Cuáles son las perspectivas de la Atención Primaria bajoaragonesa para 2024?

La Medicina de Familia y Comunitaria es la única que dejó vacantes en la convocatoria MIR de 2023. Las 202 plazas sin cubrir fueron de esta especialidad, ¿cómo se puede hacer más atractiva?

¿No está bien valorada?

¿Qué le pasa a Teruel para que no quieran venir los médicos?

Aquí estamos los que somos del territorio y es nuestra labor que los MIR que terminan vean atractiva la zona para que se queden. El problema es que ya no vienen como MIR. Yo me he preocupado y mis últimos residentes se han querido quedar. Estoy muy contenta.