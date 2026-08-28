La gran noria, videojuegos o simuladores de motos: Arranca el primer día de actividad en la Fan Zone de Motorland

La gran noria, este año gratuita, videojuegos o simuladores de motos son solo algunas de las actividades que los aficionados de MotoGP pueden disfrutar a su paso por la Fan Zone. El amplio espacio ha abierto sus puertas este viernes, dando el pistoletazo de salida a lo que será un fin de semana de lo más intenso. Y han sido muchos los que ya han aprovechado para pasearse por la zona, bien para comprar merchandising, comer o merendar y hasta disfrutar del nuevo gran 'chill out' con hamacas incluidas.

Tras el éxito del último Gran Premio, se ha vuelto a apostar por la gran noria como el icono de la Fan Zone, ubicada junto a la grada 7. Este viernes, se han podido ver largas filas de aficionados para subir y disfrutar de las mejores vistas del circuito bajoaragonés. No obstante, también se ha querido innovar con otros alicientes, como el paddock de la Harley Davidson Bagger World Cup situado junto al escenario. Motorland será el único circuito de toda España en el que se podrá ver esta carrera y por ello los aficionados también tienen la oportunidad de ver de cerca estas "monstruosas máquinas" de cerca. Allí ya se han podido ver aficionados este viernes, muchos de ellos con chaquetas uniformadas de esta categoría.

El calor ha vuelto a hacer de las suyas y la búsqueda de sombra ha sido clave para los que se han acercado a la Fan Zone este viernes. Para ello el refugio ideal ha vuelto a ser la carpa de comidas, con sillas y mesas y diferentes hamacas para reponer fuerzas. También se encuentra la sombra en la carpa de videojuegos, ideal para los más pequeños.

Visita de pilotos y sesión de Andrés Campo este sábado

El aluvión de aficionados ha sido remarcable este viernes, pero el día grande de la Fan Zone se vivirá este sábado. A partir de las 15.30 aproximadamente tendrá lugar en el escenario el podio de la Sprint Race en el que se subirán los tres mejores de la primera de las carreras del fin de semana. El dj Andrés Campo se encargará de poner al público a mover el cuerpo en una sesión tras la celebración para dar paso posteriormente al show de comedia de Wilbur a las 16.15.

Varios pilotos de las tres categorías pasarán a partir de las 16.50 por el escenario del espacio. Alonso López y Sergio García Dols serán los primeros, seguidos de Manu González e Iván Ortolá (17.00); David Alonso, Dani Holgado y Máximo Quiles (17.10); Raúl Fernández y Adrián Fernández (17.20); Pedro Acosta (17.30); Pol Espargaró (17.40) y Álex Rins (17.50). Para acabar, DAZN interactuará con el público a las 18:00 y los pilotos aragoneses Gonzalo Sánchez, Víctor Cubeles, Miguel Bernal y Raúl Navarrete despedirán a los aficionados.

Cabe recordar que los menores de edad deberán pasar por el InfoPoint de la Grada 1 para recibir una pulsera que les conceda acceso a la Fan Zone.