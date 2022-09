El Gran Premio de Aragón de MotoGP podría celebrarse en mayo y no rotar en 2023

Con el banderazo a cuadros del GP Animoca Brands de Aragón 2022 se ha conocido el calendario extraoficial del Mundial de MotoGP para 2023 e incluye una sorpresa doble para Alcañiz. Motorland no solo no rotará el próximo año pese a lo anunciado -que los siguientes GP serían en 2024 y 2026- sino además el Gran Premio de Aragón se celebraría en mayo y no en septiembre como es habitual. No existe una confirmación oficial del calendario de 2023 pero sí que se han dado a conocer las fechas adelantadas por el periódico motosan.es con las que se pueden forjar las primeras hipótesis. El CEO de Dorna, la empresa organizadora del GP, ya adelantó hace unos días a La COMARCA en una entrevista que no estaba descartado que Alcañiz pueda tener GP en 2023.

Motorland acogería el mundial el 28 de mayo de 2023, en un nuevo calendario en el que se espera contar con 21 grandes citas. La novedad llegaría de la mano del Circuito Sokol de Kazajistán, pero está pendiente de confirmación. El circuito de Qatar desaparecería junto a su prueba nocturna del arranque de temporada, esta se realizaría el 26 de marzo en el circuito de Portimão, trazado en el que los equipos realizarán los últimos test de pretemporada.

Una vez iniciado el 2023, las siguientes pistas que la esfera del mundial de MotoGP visitaría serían, Argentina -2 de abril- y Austin -16 de abril-, algo que se ha convertido en habitual durante estos últimos años. Posteriormente se celebrará, la primera prueba en territorio nacional, Jerez -30 de abril-.

El mundial continuaría en la visita a Le Mans -14 de mayo- cayendo el Circuit Barcelona-Catalunya para el 3 de septiembre. El campeonato no visitaría tierras catalanas por Jerez y sería entonces cuando Motorland Aragón -28 de mayo- albergaría un nueva cita de MotoGP en el trazado alcañizano. Se convertiría así en la sexta prueba del calendario de 2023.

Tras la cita bajoaragonesa, la mejor competición de motociclismo del mundo se irá a parar a Mugello -Italia, 4 de junio-, Alemania -18 de junio-, Assen -Holanda, 25 de junio- y se estrenará el nuevo circuito de Kazajistán -9 de julio- para realizar la parada estival. La vuelta de vacaciones será el 6 de agosto en Silverstone -Gran Bretaña-. Para continuar con la ronda europea, le seguirán Austria -20 de agosto-, y la cita ya comentada en Montmeló el 3 de septiembre. El circuito de Misano -Italia, 10 de septiembre- será la última cita antes del comienzo de la gira asiática comenzando por Sepang -Malasia, 24 de septiembre-, Japón -1 de octubre-, Australia -9 de octubre-, Tailandia -22 de octubre- e Indonesia -29 de octubre.

Para concluir 2023 y así completar las 21 grandes pruebas que tendrá su calendario, MotoGP visitará Qatar -12 de noviembre-, moviéndolo del habitual inicio de la temporada a ser la penúltima prueba. La clausura eso sí, volverá a territorio español, manteniendo la cita valenciana en Cheste el 19 de noviembre.

La inclusión de un nuevo circuito como es el de Sokol en Kazajistán por el hueco del no homologado GP de Finlandia, prueba anulada esta temporada, y el movimiento entre Montmeló, Aragón y Qatar son los cuatro grandes cambios que se barajan por ahora en la esfera del mundial de MotoGP de cara a 2023.

El GP recupera la normalidad con la cifra más baja desde 2010

El GP de 2022, el de la vuelta a la normalidad, ha contado con 37.846 espectadores este domingo, la cifra más baja desde que comenzó el Gran Premio de Aragón en 2010. El dato de este domingo supone 7.000 aficionados menos que la anterior edición con menos público, la de 2012 con 44.743. En el último año previo a la pandemia, en 2019, 59.112 personas entraron el domingo al circuito.

Concretamente, se han registrado 86.803 entradas a Motorland durante los tres días: 19.322 el viernes, 29.635 el sábado y 37.846 el domingo. Un descenso que el gerente de Motorland, Miguel Ángel Cobo, ha justificado aludiendo a que también se ha producido en el resto de circuitos mundialistas, que están «se recuperando de las restricciones por el covid. «En los próximos años esperamos volver a las cifras prepandemia y que todo esto quede atrás», ha afirmado Cobo.

Esta edición también han sido menos las autoridades presentes. En representación del Gobierno de Aragón asistieron este domingo la consejera de Presidencia, Mayte Pérez; la gerente del IAF, Pilar Molinero; el director general de administración local, José Ramón Ibáñez; la consejera de Turismo, Gloria Pérez; el director general de este área, Alfonso Salillas, y el director general de Deportes, Mariano Soriano. Asimismo, estuvieron presentes la delegada del Gobierno, Rosa Serrano; el subdelegado del Gobierno, José Ramón Morro; el delegado territorial, Benito Ros; el vicepresidente de la DPT, Alberto Izquierdo; y diputados provinciales como Alfonso Pérez o María Ariño; o la diputada regional Esther Peirat o el alcalde de Chiprana, Javier Nicolás. Entre las autoridades también fueron invitados la Teniente de la Guardia Civil de Teruel, Silvia Gil; el presidente de la CEOE Teruel, Juan Ciércoles; el vicepresidente de Cámara Teruel Juanjo Ríos; Manuel Teruel, presidente de Feria Zaragoza; Rafael Mateo, CEO de Acciona; el vicerrector de la UNED en España, Jesús de Andrés; el director del CIRCE, Andrés Llombart; o el presidente de la FARAM, Roberto Royo, entre otros. El alcalde de Alcañiz y vicepresidente de Motorland, Ignacio Urquizu, ejerció también de anfitrión.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, este domingo en el paddock de Motorland junto al delegado de DGA en Teruel, Benito Ros; el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu; el director general de Administración Local, José Ramón Ibáñez; la directora del IAF, Pilar Molinero; y el gerente del circuito, Miguel Ángel Cobo / L. Castel

En cuanto al próximo GP, el Gobierno de Aragón no descarta que se mantenga el acuerdo con la empresa de Tomé Alfonso para ayudar en la organización del Gran Premio de Aragón al igual que ha ocurrido este año debido a que el cese del exgerente Santiago Abad se produjo a tan solo a cuatro meses de la celebración del mundial. Así lo ha asegurado la directora del Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Pilar Molinero, a preguntas de los periodistas este domingo. “Toda ayuda es bienvenida y en este impass ha venido bien. Al final haremos un balance”, ha apuntado Molinero.

Por su parte, la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, la máxima autoridad política en el circuito, ha incidido en la importancia de Motorland en la economía de la zona y ha destacado su vertiente tecnológica en auge con las nuevas inversiones en 5G a través del FITE y nuevos test para el vehículo autónomo y conectado. “Es una inversión que se rentabiliza no solo este mes de septiembre con este GP sino que está ya proyectándose en otro tipo de iniciativas como son test, pruebas… y también investigación… no hay que olvidar que este circuito está inmerso en un PERTE con Volkswagen con toda la proyección que tiene el vehículo eléctrico», ha destacado Pérez.

Pérez ha afirmado que Motorland “surgió pensando en grande en la provincia de Teruel” y así continúa, con proyectos que “sitúan a la comarca, la provincia y a Aragón en el mapa”. Además, ha recordado que el complejo no se rentabiliza solo este fin de semana sino que tiene la pista ocupada todo el año.