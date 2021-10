Graves destrozos en el albergue de Jatiel donde han expulsado a la última gestora

Puertas arrancadas, heces de animales, desorden generalizado, mobiliario roto y un largo etcétera de incidencias es lo que se encontró el alcalde de Jatiel cuando pudo acceder al albergue municipal tras dos años de litigios con la última persona encargada de la instalación que ha quedado «arrasada». Faltan numerosos enseres, desde una tele hasta dos puertas del multiservicio pasando por un congelador, una lavadora industrial, un termo, la nevera combi de la cocina, cubertería, ropa de cama y otro largo etcétera. «Todo está denunciado para ver si podemos recuperar algo y todo está inventariado y se ha comprobado notarialmente. Cuando tengamos instrucciones volveremos a tratar de reactivarlo, lo primero contratando a una empresa de limpieza especializada porque nos supera», dijo Jesús Gálvez.

«No queremos que esto le pase a ningún otro pueblo que ponga sus multiservicios en alquiler», añadió el primer edil de una localidad que está en vías de resolver más de dos años de carrera judicial con la última persona que se ha hecho cargo de las instalaciones que comprenden albergue, un multiservicio, además de bar-restaurante. «No llegó a funcionar como es debido porque esta persona nunca tuvo contrato», añade. El 30 de septiembre y «tras haber ganado dos juicios», se procedió a «ejecutar las órdenes y expulsarla. Vinieron las fuerzas del orden pero no intervinieron porque esta persona ya se había ido», apunta.

La última gestora se hizo cargo en primavera de 2019 al presentarse a la oferta de licitación. «Cometimos dos errores, el primero fue darle las llaves enseguida para que fuera poniéndolo en marcha mientras veíamos si funcionaba o no; y el segundo error y más grave, fue empadronarla porque puso el albergue como su vivienda y alegó que no tenía otro techo, cuando no es así», denuncia el primer edil. Pronto vieron que no se ajustaba a las necesidades de un pueblo en el que no hay ni bar ni tienda. «Insistía en firmar el contrato pero le pedimos que se marchara porque nuestra idea no iba por la animación infantil como pretendía, el pueblo necesitaba otro servicio», añade.

Desde el Consistorio denuncian que lejos de irse, además de cambiar las cerraduras de las puertas exteriores, se quedó y durante todo este tiempo ha hecho uso para su beneficio particular de las instalaciones careciendo de permisos. «Hasta en el último MotoGP hubo gente durmiendo pero ni ha tenido nunca contrato ni mucho menos permisos para trabajar como establecimiento hostelero», asegura el primer edil. Ha sido ahora cuando han procedido al desalojo una vez se consiguió revocar el empadronamiento. «La administración va despacio, al poco estalló la pandemia, se ha ido pasando el tiempo y entre tanto le hemos ganado dos juicios. Han pasado más de dos años y ahora era el momento para evitar que se quedara aquí otro año mientras trata de llevarlo al Supremo. Quería que le devolviéramos la fianza -2.000 euros- antes de entrar a revisar, algo a lo que nos negamos y nos hemos encontrado todo en un estado lamentable», relata. Además de los daños, el albergue salió al alquiler por 100 euros mensuales, por lo que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar en estos dos años y medio al menos 2.500 euros ya que solo llegaron a cobrar los tres primeros meses sin contar los gastos de la luz.

En el pueblo son optimistas de cara al futuro una vez se cierre este capítulo. Con apenas medio centenar de habitantes, en Jatiel no cuentan con más servicios y una pequeña compra diaria supone el desplazamiento a Samper de Calanda o La Puebla de Híjar si se tienen medios. Cualquier intervención en el pueblo requiere de ayudas procedentes de diferentes instituciones a las que recurrirán para dejar las instalaciones preparadas y, sobre todo, en caso de tener que comprar el mobiliario y electrodomésticos que no se recuperen. Una vez resuelto el caso, -algo que ansían los vecinos- volverán a ponerlo en alquiler. «Miraremos mucho a quien se lo alquilamos, no puede ser que en ocho años hayamos tenido cuatro o cinco gestores. Ninguno ha acabado así, por fortuna esto es una excepción que no nos gustaría que le pasara a otros pueblos», concluyó el primer edil.