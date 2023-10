Gres Aragón conmemora con una exposición sus 80 años de excelencia en la cerámica

Gres Aragón, líder en la industria cerámica con sede en Alcañiz, donde operan dos plantas, y otros centros operativos en Alcorisa, productivo, y Onda, logístico, ha inaugurado este martes la exposición conmemorativa ‘Historia de un sueño, 80 años: el mundo cerámico de Gres Aragón’. Este evento especial marca un hito significativo en la historia de la empresa, que celebra ocho décadas de excelencia en fabricación de material cerámico para la construcción. La muestra, ubicada en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Alcañiz en la Glorieta Valencia, ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar la evolución de Gres Aragón desde sus comienzos en 1943 hasta su posición actual como referente en la industria cerámica.

Gres Aragón proporciona soluciones arquitectónicas cerámicas sostenibles, de calidad e innovadoras, fabricadas con la amplia experiencia y el conocimiento de la extrusión desarrollados por su personal, que permite obtener complejas geometrías.

La muestra, comisariada por el ceramista alcañizano Fidel Ferrando, incluye proyectos emblemáticos, documentos históricos y momentos clave en la trayectoria de la empresa. El visitante puede conocer cómo de sus instalaciones han salido al mundo proyectos singulares. Han salido incluso obras de arte que se han convertido en emblema de sus ciudades, entre ellas, el mural de Grancasa en Zaragoza diseñado por Antonio Saura y ejecutado por el propio Ferrando, que desde 1991 hasta su jubilación en 2020 fue el director de i+D de la empresa. El sello está en el edificio de Aragonia que diseñó el arquitecto Rafael Moneo en 2003 para la ciudad de Zaragoza, así como también en proyectos fuera de Aragón. «Edificios como el Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona fue premio nacional y ahí estuvimos también», dijo Ferrando.

Tras la inauguración de la exposición, la celebración se trasladó al auditorio del Palacio Ardid, donde varios expertos en la industria cerámica y la arquitectura dieron la conferencia titulada ‘Evolución de Gres Aragón. Arte y Arquitectura. 80 años’, en la que se destacó precisamente la contribución de Gres Aragón al mundo del diseño y la construcción a lo largo del tiempo.

El sentido de pertenencia: celebrar con la ciudadanía

La celebración de este aniversario tiene por objetivo que las poblaciones del entorno conozcan la evolución de la empresa y que ello sirva para potenciar la unión con sus habitantes, el orgullo de pertenencia de todos los trabajadores y sirva de acicate para incorporar nuevos talentos. Como recuerdan desde la empresa, «Gres de Aragón sigue siendo una empresa líder en la fabricación por extrusión de material cerámico, con una sólida tradición en la industria vinculada al Bajo Aragón, complementada con el espíritu innovador y reinversor orientado a largo plazo que le aporta el Grupo SAMCA al que pertenece. Crea empleo estable y de calidad». De hecho, mantiene 180 puestos de trabajo y produce por valor de más de 20 millones de euros anuales, la mitad de los cuales corresponden a exportaciones a más de un centenar de países. Siguiendo con las cifras, tiene cerca de 2.000 referencias de diferentes productos, y más de 2.100 clientes en 117 países. «Sentíamos la necesidad de compartir con la ciudadanía y trabajadores este sentido de pertenencia y de arraigo. Personas que visitan la empresa se maravillan, e incluso empresarios propietarios de marcas muy importantes nos han felicitado por el grado de avance tecnológico y de innovación, y por el compromiso del personal», comentó el director de la planta, Marco Lahoz.

Sus productos aportan soluciones cerámicas óptimas para espacios exteriores e interiores: pavimentos, escaleras, piel de los edificios y piscinas. La marca registrada Gres Aragón ha cumplido ya tres décadas y es ya uno de los estandartes del Grupo Samca, referente empresarial en las comarcas turolenses presente en los sectores de Minería, Energías Renovables, Polímeros Plásticos, Fibras Sintéticas, Agroalimentaria, Promoción Inmobiliaria, Agroquímica e Infraestructuras Logísticas. Es especialmente responsable medioambientalmente tanto con la aportación de sus productos como a lo largo de sus procesos. Comprometida con la calidad y la innovación, ofrece una amplia gama de productos cerámicos que contribuyen al desarrollo arquitectónico y la construcción sostenible.

Conferencia final del 80 aniversario de Gres Aragón. / B. Severino

El reto de conseguir mano de obra

Todos estos valores se realzaron al final de la conferencia en el Palacio Ardid, con los turnos de palabra de clausura. Primero fue el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, quien destacó las cifras de la empresa y, especialmente su compromiso con el territorio. «Sólo hay que ver la cantidad de caras conocidas que hay entre la plantilla para ver su contribución en territorios amenazados por la despoblación. Y además lo hacen de una manera sostenible con el medio ambiente», dijo.

El consejero delegado de Gres Aragón, José Manuel Saldaña, coincidió con estas palabras y destacó el compromiso y el sentido de pertenencia de la empresa con el territorio y de los empleados con la empresa. «El personal es el activo más importante que ha tenido y tiene Gres, y esperamos que lo siga siendo porque por mucho que te reinventes si no hay personas, el futuro es negro», dijo. «Nuestro reto como empresa y el de los dirigentes políticos también es conseguir entre todos retener a la gente, que no se vaya. Nuestro mayor problema y el de muchas otras empresas es que cada vez nos es más complicado cubrir plantillas porque no hay gente disponible», añadió. Destacó la larga duración de las plantillas, signo de que «hay cariño entre ambas partes, nosotros así lo sentimos».

Como broche, Estevan le hizo entrega a Saldaña de un cuadro de la plaza de España de Alcañiz obra del pintor alcañizano Carlos Martín.