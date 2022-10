Dos audiovisuales preservarán el legado del alcañizano Fidel Ferrando

Poca gente conoce la cerámica como Fidel Ferrando, artista e investigador que la lleva trabajando desde hace más de cincuenta años. Pasado este tiempo, sigue aprendiendo de lo que define como un «elemento ya prehistórico». A la cerámica continúa dedicando buena parte de su tiempo y de sus pensamientos pero desde hace un par de años lo hace desde su retiro en su casa en el campo donde tiene su taller. «Me jubilé y ya estoy apartado de la industria, ahora me dedico a mis cuitas particulares», sonríe sentado tranquilamente en su jardín donde este verano ha sobrellevado mejor el calor.

En ese paraje rodeado de olivos y grandes árboles trabaja. Y todo este espacio fue recientemente plató para la grabación de un audiovisual, un proyecto al que no pudo negarse. Y es que viene de Gres Aragón, donde Ferrando ingresó en 1991 como director del departamento de i+D, la semilla de la actual división de Fachada Ventilada Faveker. Se jubiló en 2020 pero su legado permanece y eso es lo que se quiere resaltar desde el grupo empresarial bajoaragonés a través de un completo proyecto audiovisual. Durante todos estos años en la planta, Ferrando ha trabajado con las arcillas de la provincia y, desde luego, del territorio bajoaragonés y de la Sierra de Arcos. El último proyecto en el que trabajó con su equipo fue en la investigación sobre la fachada ventilada, que se ha convertido en una de las líneas de negocio principales de la factoría y que ha supuesto un desarrollo tecnológico importante para Gres Aragón. «Yo estoy contento de haber participado en ello y cuando me propusieron colaborar en los audiovisuales no me pude negar. Además, es que me parece una idea muy interesante», añade.

Ferrando ha aplicado como pocos la combinación de arquitectura y cerámica. «Una fachada puede ser bonita», defiende. Así lo ha demostrado durante toda su vida y es lo que refleja el vídeo. Pidió que el proyecto se tomase como un evento creativo más y esto incluye la realización de un mural. Es el penúltimo que ha hecho hasta la fecha en su taller porque el último va directo a la casa de su hija en Alcañiz. Este se colocará en el exterior de Gres Aragón en Alcorisa, que es la planta que se ha destinado para la fabricación de este tipo de fachadas innovadoras.

Todo el proceso de creación aparece en el audiovisual y también en el libro editado para la ocasión al que tituló ‘Arte en plaza’, donde se explica y documenta con las fotografías de Chema Hernández. La última página contiene un código QR que lleva al usuario a la web de Faveker donde se alojan los audiovisuales. La primera pieza se llama ‘Hay mucho más detrás’, ya que trata de explicar y reivindicar todo lo que hay detrás de una solución al revestimiento de edificios ante la eficiencia energética como son estas fachadas ventiladas.

En este proyecto se ha implicado a más profesionales del territorio, como el realizador audiovisual caspolino Miguel Lorén o Carlos Piazuelo, entre otros muchos. La iniciativa ya se presentó en Madrid en una feria de Arquitectura donde se proyectó el vídeo y se distribuyeron los primeros ejemplares del libro. También está prevista una próxima presentación en el territorio.

Documental sobre el muralismo cerámico moderno de Zaragoza

Alejado de la industria, aunque sin perderla de vista, Ferrando sigue trabajando a fondo su parte creativa. En busca de su voz autorizada llamaron a su puerta llamaron Sergio Sevilla y Ana Durán. Son los dos historiadores responsables de Zaragoza Moderna, un perfil de Instagram que prepara su salto al mundo audiovisual. Lo harán de la mano de la cineasta Vicky Calavia y este verano el alcañizano ya se presentó puntual a la cita para la grabación.

Ferrando en la grabación del documental sobre Zaragoza Moderna con Vicky Calavia, Sergio Sevilla y Ana Durán. / Archivo F. Ferrando

Zaragoza Moderna hace un recorrido por la integración de los murales cerámicos en la arquitectura de la ciudad entre los años 60 y 90. Lo hace en redes sociales con las imágenes comentadas y lo hará en el documental a través de especialistas y artistas. «Cuando yo empezaba a estudiar cerámica ya había gente como Andrés Galdeano, que estaban asentados y son como los padres de la cerámica», reflexiona. «En Alcañiz hay un mural de Galdeano», apunta de pronto. De dar la visibilidad y el valor que merecen estas obras se ocupa el proyecto en todas sus vertientes de Zaragoza Moderna.

Muchos murales están en espacios públicos, otros en edificios particulares; algunos pasan desapercibidos y todos, cuando hay que hacer obras en el espacio que les sirve de soporte suponen el trastorno de planes de obra para no destruirlas. «Pasó en la estación del Portillo con un mural de Galdeano, que se trasladó de lugar», señala. «Ahora no se quitan pero se tapan», añade irónico Ferrando pensando en la que dice que es su obra más importante en lo que a su faceta de muralista se refiere: el mural de la entrada al centro comercial Grancasa en Zaragoza que firma junto al artista oscense Antonio Saura, a quien se encargó su diseño. Con las últimas obras de la fachada del edificio, se ha tapado parte de la obra reduciendo sus dimensiones.