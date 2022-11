El grupo de igualdad del CPIFP Bajo Aragón difunde en vídeo su mensaje contra la violencia machista

«Contra la violencia no te quedes con los brazos cruzados: actúa». Este es uno de los mensajes que desde hoy se hará viral a través de las redes sociales desde el CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz. Es una de las frases que incluye el vídeo grabado por estudiantes que forman parte del grupo de igualdad del centro. Pronuncian palabras como «respeto» o «quiérete» sobre imágenes en blanco y negro con el rojo de labios y uñas resaltando. Así lo quisieron las estudiantes y así se hizo de la mano de Sonia Lanuzza y de Tomás Generelo, exalumno que se encargó del montaje.

«Yo sí que quiero seguir con más iniciativas. Nunca habíamos hecho un vídeo y lo que más me ha gustado es el ambiente entre todas porque nos hemos ayudado a todo». A sus 15 años, Melanie Germán es estudiante del grado de Sanitaria. «¿Un mensaje para este 25-N? Que hay que respetarse y quererse», añade. Compañera de aula es Silvia Martínez, otra de las alumnas participantes. A sus 45 años considera que «cuanto antes se impliquen los jóvenes en estos proyectos, a más gente podemos llegar porque en violencia de género no hay edades», comenta. «Que haya diferencias de edades da varios puntos de vista aunque todas tenemos claro que debemos luchar por nuestros derechos y que no tenemos que dejar pisotear por nadie», añade Martínez.

El grupo arrancó en 2019 y está formado por equipo docente y alumnado de las cinco familias profesionales del centro. De hecho, a veces es el alumnado adulto el que ejerce de aliado con el profesorado a la hora de afear un comentario o una conducta a un compañero. «Si una alumna a sus 27 años cuenta que ha sufrido una discriminación en el ámbito laboral, lo toman de una manera diferente a que si se lo cuento yo», valora Lidia Merinero, orientadora y anterior coordinadora del grupo. Este cargo lo ostenta ahora Adrián Zúñiga, profesor de Informática. «El mensaje no está calando como debiera y por eso necesitamos al alumnado», dice.

Al solicitar participación obtuvieron una respuesta «muy buena», sobre todo, por parte de las chicas. Una de ellas es Paula Béjar, estudiante de Informática, que consideró que tenía que estar como representante de las chicas de un grado en el que son minoría. «Somos dos en clase y el ambiente es bueno pero siempre hay en lo que trabajar», comenta. «Ojalá se animaran a las acciones esos chicos que comparten el mismo sentir y defienden la igualdad, que son muchos», deseó Merinero. Ambos docentes inciden en la necesidad de trabajar a fondo en la prevención en muchos ámbitos. Entre ellos, en desmontar mensajes que llegan de diferentes focos como las redes sociales, la publicidad o la política; o prevención en el acceso a la pornografía a través de los medios digitales. Desde el grupo tratan en lograr entre el alumnado, que estos mantengan relaciones afectivo-sexuales sanas, sin celos y sin violencia, algo que incluye las propias relaciones de amistad entre los chicos.

Con este 25-N no terminan las acciones, al contrario. El objetivo es continuar durante todo el curso más allá de fechas señaladas como esta contra la violencia machista, o el 8-M. Pretenden mantener reuniones cada cierto tiempo para seguir trabajando en ello, madurando y proponiendo ideas y diseñando las actividades que el alumnado desee realizar. Para la formación cuentan además con el apoyo del Ayuntamiento de Alcañiz desde la concejalía de Igualdad.

«Si hasta ahora hemos sido los profesores los que más hemos tirado y propuesto iniciativas; a día de hoy queremos formar un grupo de estudiantes que, en colaboración con el profesorado, sean quienes diseñen y dirijan un poco las actividades y la formación en igualdad dentro del centro, que sean más protagonistas» añadieron los docentes.