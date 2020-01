La Guardia Civil escolta en la N-232 a una pareja que iba a dar a luz en Alcañiz en medio del temporal

A las 23.11 calcula el padre de la criatura que salieron de casa él y su pareja rumbo al Hospital de Alcañiz. En La Puebla de Híjar nevaba pero el panorama no pintaba tan crudo como lo que encontraron a pocos kilómetros una vez cruzaron el casco urbano de Híjar, en concreto, al tomar el tramo con un carril desdoblado a continuación de la Cooperativa. Nevaba con más fuerza y apenas había visión. “Llamé al 112 y me iban a enviar una ambulancia pero lo que necesitábamos era algo que nos abriese camino. Dentro de la situación, Vanessa se encontraba bien, y si me quedaba ahí, corríamos el peligro de no poder salir”, explica Alejandro. Finalmente, -y como una quitanieves no podía ser-, desde Emergencias enviaron a una patrulla de la Guardia Civil que les iba a escoltar abriendo paso pero les esperaban en el Regallo. “Todo el camino hasta llegar allí estaba muy difícil. Poco a poco, a 40 kilómetros hora y seguramente por en medio de la carretera porque no había ni líneas ni veía señales ni nada, pudimos encontrarnos con ellos”, añade el poblano.

Alejandro Molina y Vanessa Salillas llegaron pasada la medianoche al Hospital de Alcañiz circulando sobre las huellas del coche de la Guardia Civil. “Nos dijeron que aún le quedaba para dar a luz, que podría ser al día siguiente… ¡pero nosotros no nos podíamos ir!”, explicaba el joven. “Y menos mal, porque la siguiente vez que pasaron los médicos, ya estaba muy cerca”, añade. Así fue, y a eso de las 5.00, nació Yago. “Con lo que nos costó hubiéramos llegado antes a Zaragoza pero eso ni lo pensé al salir. Ya ha terminado todo y ha salido bien… Pero no nos olvidaremos de este día, eso seguro”, decía este martes a La COMARCA Alejandro, mientras Vanessa se recuperaba. Hablaba, ahora ya sí, con una sonrisa más relajada con todo el periplo superado.

Hacer llegar botellas de oxígeno a Molinos

La máquina quitanieves que atiende la ruta de Alcorisa, Berge y Molinos tuvo que realizar un servicio especial este martes, en coordinación con la Guardia Civil y servicios sanitarios, para hacer llegar botellas de oxígeno desde Alcorisa a un vecino de Molinos que las necesitaba con urgencia.